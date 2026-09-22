HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Elinde pompalı tüfek, ağzında küfür! Manisa'daki okul saldırganını görgü tanıkları anlattı: "Müdahale edemezdik"

İçerik devam ediyor

Manisa'daki okul saldırısının ardından görgü tanıkları konuştu. Silah sesleriyle irkilen vatandaşlar kapıya, balkona çıktığını anlattı. Bir vatandaş saldırganın bağıra bağıra küfrederek ara sokağa girdiğini ifade etti. Seslere uyandığını söyleyen bir başkası "Elindeki silahla burada birilerine ateş açtı. Müdahale edemezdik çünkü elinde tüfek vardı. Tekrar okulun bahçesine doğru koştu" diye konuştu.

15 yaşındaki H.O. sabah 08.00 sularında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi ile Turgutlu Hasan Ferdi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çevresinde pompalı tüfekle iddiaya göre rastgele ateş açtı. Olay yerinde büyük panik yaşandı.

Elinde pompalı tüfek, ağzında küfür! Manisa daki okul saldırganını görgü tanıkları anlattı: "Müdahale edemezdik" 1

11 ÖĞRENCİ YARALI

Olayda 11 öğrenci yaralandı. Yaralılardan 3'ünün ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Elinde pompalı tüfek, ağzında küfür! Manisa daki okul saldırganını görgü tanıkları anlattı: "Müdahale edemezdik" 2

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Çevredeki bir görgü tanığı olayla ilgili "Sesi duydum, kapıya çıktım. O sırada saldırgan elinde tüfekle kaçarak ara sokağa girdi" dedi.

Elinde pompalı tüfek, ağzında küfür! Manisa daki okul saldırganını görgü tanıkları anlattı: "Müdahale edemezdik" 3

"KÜFREDEREK, BAĞIRARAK ARA SOKAĞA GİTTİ"

Çevredeki vatandaşlardan Ahmet Sökmen, "Silah sesi geldi. Hemen balkona çıktım. Saldırgan küfrederek ara sokağa doğru gitti. Bağırıyordu" diye konuştu.

Elinde pompalı tüfek, ağzında küfür! Manisa daki okul saldırganını görgü tanıkları anlattı: "Müdahale edemezdik" 4

"ELİNDE TÜFEK VARDI, MÜDAHALE EDEMEZDİK"

Bir diğer görgü tanığı Mehmet Erduysak da, "Sese uyandım. Elindeki silahla burada birilerine ateş açtı. Müdahale edemezdik çünkü elinde tüfek vardı. Tekrar okulun bahçesine doğru koştu. Allah sabır versin. Ben o çocukları kendi evladımın yerine koyuyorum. Allah kimsenin başına vermesin. Akşam olduğu zaman burası çok kötü oluyor" ifadelerini kullandı.

Elinde pompalı tüfek, ağzında küfür! Manisa daki okul saldırganını görgü tanıkları anlattı: "Müdahale edemezdik" 5

SALDIRGAN VE YAKINLARI GÖZALTINDA

Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 2011 doğumlu 9-C sınıfı öğrencisi H.O. yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren çocuk ile anne babası ve dedesi olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Elinde pompalı tüfek, ağzında küfür! Manisa daki okul saldırganını görgü tanıkları anlattı: "Müdahale edemezdik" 6

İlginizi Çekebilir

Manisa'da okula silahlı saldırı

Manisa'da okula silahlı saldırı

 Manisa'da okul önünde silahlı saldırı! Saldırgan böyle gelip, kaçmış... İlk görüntüler ortaya çıktı

Manisa'da okul önünde silahlı saldırı! Saldırgan böyle gelip, kaçmış... İlk görüntüler ortaya çıktı

 En yakınındaki 3 kişi de gözaltına alındı

En yakınındaki 3 kişi de gözaltına alındı

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Manisa! Kuyumcuya silahlı soygun girişimi... Esnaf etkisiz hale getirerek yakaladıYer: Manisa! Kuyumcuya silahlı soygun girişimi... Esnaf etkisiz hale getirerek yakaladı
En yakınındaki 3 kişi de gözaltına alındıEn yakınındaki 3 kişi de gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
Manisa silahlı saldırı okul saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Manisa'da okula silahlı saldırı

Manisa'da okula silahlı saldırı

Ankara’da bir evde 3 kişi ölü bulundu

Ankara’da bir evde 3 kişi ölü bulundu

Trabzonspor kazandı, Amedspor liderliğe yükseldi! Süper Lig'de ipi göğüsleyecek takımı açıkladılar: %53 ile şampiyon...

Trabzonspor kazandı, Amedspor liderliğe yükseldi! Süper Lig'de ipi göğüsleyecek takımı açıkladılar: %53 ile şampiyon...

Ödül gecesinde fenalaştı! Kızı hemen müdahale etti

Ödül gecesinde fenalaştı! Kızı hemen müdahale etti

Erdoğan, Hamdi Ulukaya'ya kürsüden seslendi: Seni de bekliyoruz

Erdoğan, Hamdi Ulukaya'ya kürsüden seslendi: Seni de bekliyoruz

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.