Elinde pompalı tüfek, ağzında küfür! Manisa'daki okul saldırganını görgü tanıkları anlattı: "Müdahale edemezdik"

15 yaşındaki H.O. sabah 08.00 sularında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi ile Turgutlu Hasan Ferdi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çevresinde pompalı tüfekle iddiaya göre rastgele ateş açtı. Olay yerinde büyük panik yaşandı.

11 ÖĞRENCİ YARALI

Olayda 11 öğrenci yaralandı. Yaralılardan 3'ünün ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Çevredeki bir görgü tanığı olayla ilgili "Sesi duydum, kapıya çıktım. O sırada saldırgan elinde tüfekle kaçarak ara sokağa girdi" dedi.

"KÜFREDEREK, BAĞIRARAK ARA SOKAĞA GİTTİ"

Çevredeki vatandaşlardan Ahmet Sökmen, "Silah sesi geldi. Hemen balkona çıktım. Saldırgan küfrederek ara sokağa doğru gitti. Bağırıyordu" diye konuştu.

"ELİNDE TÜFEK VARDI, MÜDAHALE EDEMEZDİK"

Bir diğer görgü tanığı Mehmet Erduysak da, "Sese uyandım. Elindeki silahla burada birilerine ateş açtı. Müdahale edemezdik çünkü elinde tüfek vardı. Tekrar okulun bahçesine doğru koştu. Allah sabır versin. Ben o çocukları kendi evladımın yerine koyuyorum. Allah kimsenin başına vermesin. Akşam olduğu zaman burası çok kötü oluyor" ifadelerini kullandı.

SALDIRGAN VE YAKINLARI GÖZALTINDA

Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 2011 doğumlu 9-C sınıfı öğrencisi H.O. yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren çocuk ile anne babası ve dedesi olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır