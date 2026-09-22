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Yer: Manisa! Kuyumcuya silahlı soygun girişimi... Esnaf etkisiz hale getirerek yakaladı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan bir kuyumcuya silahlı soygun girişimi düzenlendi. Olayda kuyumcu ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Altınları alamadan kaçmaya çalışan şüpheli, çevredeki esnaf tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen esnaf, "Elime aldığım parke taşını kaçarken şüpheliye fırlattım ve bu sırada silahı elinden düştü" dedi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Salihli’nin Eskicami Mahallesi’nde meydana geldi. Kuyumcu dükkanının bulunduğu sokağa plakasız motosikletle gelip, kask ve kar maskesiyle yüzünü gizleyen Z.B, elindeki silahla silahla iş yerine girdi.

Yer: Manisa! Kuyumcuya silahlı soygun girişimi... Esnaf etkisiz hale getirerek yakaladı 1

ALTINLARI ALAMAYINCA ATEŞ AÇTI

Silahı doğrulttuğu iş yerine sahibi M.Ş. ve N.Ç.'den altınları çıkarmasını isteyen Z.B., direnişle karşılaşınca rast gele ateş açmaya başladı. Soyguncunun silahından çıkan kurşunların isabet ettiği M.Ş. ve N.Ç., yaralandı.

Yer: Manisa! Kuyumcuya silahlı soygun girişimi... Esnaf etkisiz hale getirerek yakaladı 2

ESNAF KAÇAN ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Altınları alamayıp, kaçmak isteyen şüpheli, çevre esnafı tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Esnaf tarafından yakalanan şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi. Yaralı iki kişi ise ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yer: Manisa! Kuyumcuya silahlı soygun girişimi... Esnaf etkisiz hale getirerek yakaladı 3

"PARKE TAŞINI FIRLATTIM, SİLAH ELİNDEN DÜŞTÜ"

Şüpheliye ilk müdahale eden esnaftan Mehmet Ay, “Elime aldığım parke taşını kaçarken şüpheliye fırlattım ve bu sırada silahı elinden düştü. Sonra da üzerine atlayarak yere düşürdüm” diyerek yaşananları anlattı.

KAMERAYA YANSIDI

Soygun girişimi bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Cep telefonu görüntülerinde, şüphelinin kaçarken silahını dışarıdaki insanlara da doğrulttuğu anlar yer aldı. Güvenlik kamerası kaydında ise şüphelinin kuyumcu dükkanına girdiği ve sonrasında kaçtığı, ardından da yaralıların dışarı çıktığı görüldü.

Şüpheliyi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Manisa Salihli
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