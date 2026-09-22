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Son dakika | Anne, baba ve dede de gözaltında! Manisa'daki okul saldırısında 'akran zorbalığı' iddiası

Son dakika haberi: Manisa'daki silahlı okul saldırısını gerçekleştiren 15 yaşındaki H.O.'nun yanı sıra annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı. Bakan Gürlek yaralı sayısının 11 olduğunu, ikisinin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Gürlek, akran zorbalığı iddialarının üzerine gidileceğini belirtti.

Son dakika | Anne, baba ve dede de gözaltında! Manisa'daki okul saldırısında 'akran zorbalığı' iddiası
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Türkiye güne Manisa'daki silahlı okul saldırısı haberiyle başladı. Saldırıyla ilgili iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Olayla ilgili son durumu Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.

2'Sİ AĞIR, 11 YARALI

Bakan Gürlek'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

"ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN HİÇBİR İHMAL KARŞILIKSIZ KALMAYACAKTIR!

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, okul binası dışında, öğrencilerimizin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırıda 2’si ağır olmak üzere 11 öğrencimizin yaralanması hepimizi derinden üzmüştür. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor; ailelerine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Son dakika | Anne, baba ve dede de gözaltında! Manisa daki okul saldırısında akran zorbalığı iddiası 1

İKİ CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Olayın hemen ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığımızca kapsamlı bir soruşturma başlatılmış, Başsavcımızın koordinasyonunda iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, saldırıyı gerçekleştiren adli süreçteki çocuk kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır.

ANNE, BABA VE DEDE DE GÖZALTINDA

Çocuklarımızın güvenliği söz konusu olduğunda hiçbir ihmalin, hiçbir sorumsuzluğun görmezden gelinmesi mümkün değildir. Yakın zamanda öncülük ettiğimiz yasal düzenleme ile ailelerin bakım ve gözetim yükümlülüklerine ilişkin sorumlulukları daha açık ve güçlü hâle getirmiştik. Bu kapsamda anne, baba ve saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dede de gözaltına alınmıştır.

Son dakika | Anne, baba ve dede de gözaltında! Manisa daki okul saldırısında akran zorbalığı iddiası 2

'AKRAN ZORBALIĞI' İDDİALARI

Saldırıda kullanılan silahın çocuğun eline nasıl geçtiği, silahın muhafaza koşulları, anne ve babanın bakım ve gözetim yükümlülükleri ile olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddialar çok yönlü ve titizlikle araştırılmaktadır.

Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden bu olayın üzerine hukuk içinde ve kararlılıkla gidilecek; sorumluluğu bulunanlar titizlikle tespit edilecek, hiçbir ihmal gözardı edilmeyecektir.

İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde hem adli süreci hem de yaralı öğrencilerimizin durumunu hassasiyetle takip ediyoruz.

Yaralı öğrencilerimize bir kez daha acil şifalar diliyoruz."

Son dakika | Anne, baba ve dede de gözaltında! Manisa daki okul saldırısında akran zorbalığı iddiası 3

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Gözaltı Manisa silahlı saldırı okul lise saldırı Akın Gürlek
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