Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, Toroslar ilçesinde 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Takibe alınan şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 4 bin 172 uyuşturucu hap ile 3 cep telefonu ele geçirilerek el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır