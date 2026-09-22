Kaçak tütün ve makaron operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik yürüttüğü kararlı çalışmalarına devam ediyor. Edin lere göre, polis ekipleri Bolvadin ilçesinde belirlenen 3 ikamet ve 1 iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 274 bin adet mükerrer bandrollü boş makaron, bin 920 adet doldurulmuş makaron, 263 kilogram açık kıyılmış tütün, 50 adet kesilmiş bandrol, 1 adet sigara doldurma makinesi ele geçirildi. Operasyon da yakalanan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır