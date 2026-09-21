Bebek ve evcil hayvan takibi için en ideal kamera sınırlı süreyle indirimde!

Evden uzaktayken aklınız hep evde kalıyor ve sürekli çocuğunuz veya patili dostunuz ne yapıyor diye endişeleniyorsanız TP-Link Tapo C211 kamera içinizi rahatlatıyor. 2K ultra net keskin görüntüsü, akıllı hareket takibi ve anlık bildirim özellikleriyle evinizin güvenliğini 7/24 cebinize getiren bu akıllı kamera bugüne özel kaçırılmayacak fırsatla sizleri bekliyor!

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Tapo TP-Link C211 2K 3MP Yatay ve Dikey Ev Güvenliği Wi-Fi Kamerası

TP-Link Tapo C211, 2K 3MP yüksek çözünürlüklü lensiyle evinizin her köşesini kristal netliğinde kaydeder. 360° yatay ve dikey hareket kabiliyeti, akıllı hareket/kişi takibi ve 30 fite kadar net gece görüşü sunar. Çift yönlü ses özelliğiyle sevdiklerinizle anında konuşmanızı sağlarken 512 GB'a kadar microSD desteği ve gizlilik moduyla da güvenliğinizi en üst düzeye çıkarır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Görüntü kalitesi güzel, karşılıklı konuşma var. İhtiyacımı karşıladı."

"Kamerada Tapo'dan şaşmam ürünün değişik modelleri mevcut ve hepsini aynı uygulamada izlemek güzel."

Bu içerik 21 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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