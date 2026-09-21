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İstanbul Valiliği uyardı: 2 gün boyunca sel ve su baskınlarına dikkat

İstanbul Valiliği, 22 Eylül Salı gününden itibaren kentte etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Yağışların 2 gün boyunca sürmesi beklenirken sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altına gerileyeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Valiliği uyardı: 2 gün boyunca sel ve su baskınlarına dikkat
Nilgün Arabacı

İstanbul’da sıcak hava yerini yağışlı ve serin havaya bırakıyor. İstanbul Valiliği, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış ve rüzgarın etkili olacağını açıkladı. Valilik, sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

YAĞIŞLAR İKİ GÜN ETKİLİ OLACAK

Meteorolojik verilere göre yağışlı sistem, 22 Eylül Salı günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da etkisini göstermeye başlayacak. Salı ve çarşamba günleri boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi beklenen yağışların, 23 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra kenti terk edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Valiliği uyardı: 2 gün boyunca sel ve su baskınlarına dikkat 1

SICAKLIKLAR 5 İLA 7 DERECE DÜŞECEK

Yağışlı hava sistemiyle birlikte İstanbul’da sıcaklıkların da hissedilir derecede azalması bekleniyor. Kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altına gerileyeceği öngörülüyor.

Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman 30-50 kilometre/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

VALİLİKTEN SEL VE SU BASKINI UYARISI

İstanbul Valiliği, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara tedbir çağrısında bulundu.

İstanbul Valiliği uyardı: 2 gün boyunca sel ve su baskınlarına dikkat 2

Valiliğin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;

İlimiz genelinde yarın (22 Eylül Salı) sabah saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Salı ve Çarşamba günleri kuvvetli olması beklenmektedir.

Yağışlı sistemin, 23 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra ilimizi terk edeceği tahmin edilmektedir.

Yağışla birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 7°C altında seyredeceği öngörülmektedir.

Rüzgârın kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman 30-50 km/saat hızla kuvvetli esmesi beklenmektedir.

Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.”

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 27
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 26
İzmir: Parçalı bulutlu 30
Bursa: Parçalı bulutlu 27
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul Valiliği
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