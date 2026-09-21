İstanbul Valiliği uyardı: 2 gün boyunca sel ve su baskınlarına dikkat

İstanbul’da sıcak hava yerini yağışlı ve serin havaya bırakıyor. İstanbul Valiliği, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış ve rüzgarın etkili olacağını açıkladı. Valilik, sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

YAĞIŞLAR İKİ GÜN ETKİLİ OLACAK

Meteorolojik verilere göre yağışlı sistem, 22 Eylül Salı günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da etkisini göstermeye başlayacak. Salı ve çarşamba günleri boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi beklenen yağışların, 23 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra kenti terk edeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR 5 İLA 7 DERECE DÜŞECEK

Yağışlı hava sistemiyle birlikte İstanbul’da sıcaklıkların da hissedilir derecede azalması bekleniyor. Kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altına gerileyeceği öngörülüyor.

Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman 30-50 kilometre/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

VALİLİKTEN SEL VE SU BASKINI UYARISI

İstanbul Valiliği, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara tedbir çağrısında bulundu.

Valiliğin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;

İlimiz genelinde yarın (22 Eylül Salı) sabah saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Salı ve Çarşamba günleri kuvvetli olması beklenmektedir.

Yağışlı sistemin, 23 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra ilimizi terk edeceği tahmin edilmektedir.

Yağışla birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 7°C altında seyredeceği öngörülmektedir.

Rüzgârın kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman 30-50 km/saat hızla kuvvetli esmesi beklenmektedir.

Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Meteoroloji 15 kenti uyardı! Sağanak ve toz taşınımı geliyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 27

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 26

İzmir: Parçalı bulutlu 30

Bursa: Parçalı bulutlu 27

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33