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Bisikletiyle 5 metre yüksekten düşen küçük kız hayatını kaybetti

Adıyaman’da, bisikletiyle 5 metre yükseklikteki istinat duvarından düşen 8 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Bisikletiyle 5 metre yüksekten düşen küçük kız hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre olay, Besni ilçesi 15 Temmuz Mahallesi’nde 12 Eylül tarihinde meydana geldi. Evlerinin yakınlarında bisiklet süren 8 yaşındaki Havva Yıldız, bir anda bisikletinin kontrolünü kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikteki bahçenin istinat duvarından aşağıya düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince önce Besni Devlet Hastanesi’ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Havva Yıldız, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman
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