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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özfatura'dan acı haber

Dün ani kalp durması nedeniyle hastaneye kaldırılan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özfatura'dan acı haber geldi. Özfatura tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özfatura'dan acı haber

Burhan Özfatura, dün sabah evinde geçirdiği rahatsızlığın ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ani kalp durması geçirdiği belirlenen Özfatura'nın, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı. Tedavisi süren Özfatura, bugün hayatını kaybetti.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özfatura dan acı haber 1

ANAP VE DYP'DEN ADAY OLUP SEÇİLDİ

Özfatura, 1984 yılında yapılan yerel seçimde Anavatan Partisi adayı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmış, 1989 yılındaki seçimleri kaybetmişti. Burhan Özfatura, 1994 yılında bu kez Doğru Yol Partisi (DYP) adayı olarak seçime girmiş ve yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

Görevini 1999 yılına kadar sürdüren Özfatura, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştı.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özfatura dan acı haber 2
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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