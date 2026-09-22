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Günlük tarzınıza sportif bir dokunuş katacak Seiko erkek saati indirimde
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Günlük tarzınıza sportif bir dokunuş katacak Seiko erkek saati indirimde

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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İyi bir saatte aradığımız özellikler aslında çok net. Çizilmelere meydan okuyan bir kalite, suyun metrelerce altında bile güven veren bir dayanıklılık ve bileğinizde tarz duran ikonik bir tasarım. Seiko’nun kronograf özellikli SSB417P1 modeli ise siyah çelik kasası ve sportif kumaş kordonuyla tam olarak bu tanıma uyuyor. Saatte şu an 4.400 TL indirim varken bu fırsatı kaçırmayın!

Hem klasik saat tutkunlarını hem de modern tarzı benimseyenleri aynı noktada buluşturan bir model düşünün; hassas kuvars mekanizmasıyla zamanı kusursuz yöneten kadar işlevsel, siyah kadranı ve takimetre detaylarıyla sportif. Günlük ofis stilinizden hafta sonu maceralarınıza kadar her anınıza eşlik etmek için tasarlanan bu Seiko saatte kaçırılmayacak bir indirimin son günü. Şıklığı ve işlevselliği bir arada sunan bu eşsiz fırsatın detaylarına gelin birlikte göz atalım!

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Tarzınızı tamamlayın: Seiko SSB417P Erkek Kol Saati

Günlük tarzınıza sportif bir dokunuş katacak Seiko erkek saati indirimde 1

Seiko SSB417P1 erkek kol saati; 43 mm siyah çelik kasası, çizeklere dayanıklı safir camı ve güvenilir kuvars mekanizmasıyla hem şık hem de uzun ömürlü kullanım sunar. 10 ATM su geçirmezlik seviyesi sayesinde günlük yaşamda ve su aktivitelerinde güven verirken siyah kumaş kordonuyla da bilekte modern ve rahat bir duruş sergiler. Kadranındaki kronometre ve takvim fonksiyonlarına sahip model, sportif kronograf detaylarıyla da tarzınızı tamamlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gayet şık ve fiyatına göre çok kaliteli bir saat tavsiye ederim."
  • "Şık görünüm ve sağlam kalite! Bu Seiko saatten gerçekten etkilendim. Tamamen siyah tasarım ve dokulu kadran şahsen harika görünüyor ve kayış kutudan çıkar çıkmaz sağlam ve rahat hissettiriyor. Klasik Seiko kalitesi, şiddetle tavsiye ederim!"
Ürünü İncele

Bu içerik 24 Eylül 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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