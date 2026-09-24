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Son dakika | Trabzon'da heyelan: 1 kişi hayatını kaybetti!

Son dakika haberi: Trabzon'da heyelan oldu. Heyelan sonrası acı haber geldi. 50 yaşındaki Ali Turhal, komşusuna ait evin yakınında beton kırma işi yaparken toprak altında kalarak yaşamını yitirdi.

Son dakika | Trabzon'da heyelan: 1 kişi hayatını kaybetti!

Trabon'da sağanak yağış beraberinde heyelan getirdi. Ortahisar ilçesine bağlı Güneyli Mahallesi'nde sabah saatlerinde yamaç arazide heyelan oldu.

Son dakika | Trabzon da heyelan: 1 kişi hayatını kaybetti! 1

TOPRAK YIĞININ ALTINDA KALDI

Heyelan sırasında, yamaç arazide komşusuna ait 3 katlı evin yakınında beton kırma işi yapan Ali Turhal, toprak yığınının altında kaldı. İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika | Trabzon da heyelan: 1 kişi hayatını kaybetti! 2

Zamanla yarışan ekipler, AFAD koordinasyonunda 2 çocuk babası Turhal'a ulaşmak için arama-kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmaları sürerken tedbir amaçlı tahliye edilen ev çevresine şerit çekilerek güvenlik önlemleri alındı.

Son dakika | Trabzon da heyelan: 1 kişi hayatını kaybetti! 3

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ali Turhal’ın (50) cansız bedenine ulaşıldı. Turhal’ın cenazesi, ekipler tarafından toprak yığını altından alınırken, bölgede endişeli bekleyişlerini sürdüren ailesi ve yakınları acı haber üzerine gözyaşı döktü.

Son dakika | Trabzon da heyelan: 1 kişi hayatını kaybetti! 4

Son dakika | Trabzon da heyelan: 1 kişi hayatını kaybetti! 5

Son dakika | Trabzon da heyelan: 1 kişi hayatını kaybetti! 6Son dakika | Trabzon da heyelan: 1 kişi hayatını kaybetti! 7Son dakika | Trabzon da heyelan: 1 kişi hayatını kaybetti! 8

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Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon heyelan
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