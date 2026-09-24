Mansur Yavaş istifa sebebini açıkladı, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna yanıt verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Ayrılık kararının ardından ilk kez konuşan Yavaş, istifa sebebini açık açık anlattı. CHP'den ayrılmayı daha önce düşünmediğini ifade eden Yavaş, parti sözcüsünün kendisine yönelik açıklamalarının kararında etkili olduğunu belirtti.

Independent Türkçe'den Gürbüz Evren'e konuşan Yavaş, CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın sözlerinin ardından partide kalmasının mümkün olmadığını düşündüğünü söyledi.

"O SÖZLERDEN SONRA ARTIK 1 DAKİKA DURAMAZDIM"

İstifasının önceden alınmış bir karar olmadığını vurgulayan Yavaş, partiyle yollarını ayırmasına neden olan süreci şu sözlerle anlattı:

"Aslında CHP'den ayrılma gibi bir niyetim yoktu. Ama sert ve üstenci sözlerden sonra artık 1 dakika duramayacağıma ve istifa zamanının geldiğine karar verdim, bundan sonra kalmam doğru olmazdı."

Yavaş'ın açıklamasına göre istifa kararı, CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın kendisine yönelik ifadelerinin ardından alındı.

İSTİFA KARARINDA ETKİLİ OLAN AÇIKLAMA

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Yavaş hakkında yaptığı değerlendirmede, "Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değildir ve kendisini Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün görmemelidir" ifadelerini kullanmıştı.

Sarı'nın sözlerine yanıt veren Yavaş ise kendisini hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmediğini belirtmiş, böyle bir yaklaşımı "hadsizlik" olarak değerlendireceğini ifade etmişti.

"GEREĞİNİ YAPMAYA HAZIRIM" DEMİŞTİ

Yavaş açıklamasında, parti içinde şahsıyla veya izlediği tutumla ilgili bir rahatsızlık bulunması halinde bunun gereğini yapacağını daha önce de ifade ettiğini hatırlatarak CHP üyeliğinden ayrıldığını duyurmuştu.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İDDİALARINA YANIT

Yavaş'ın istifasının ardından kararın olası Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla bağlantılı olduğu yönünde değerlendirmeler gündeme geldi.

Kendisine yöneltilen, istifasının çatı adaylık hazırlığı olarak yorumlanabileceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Yavaş, ayrılık kararının Cumhurbaşkanlığı seçimiyle bağlantılı olmadığını vurguladı.

Yavaş, "Medyada her şeyi benim cumhurbaşkanlığı adaylığına bağlayanlar var. Bu istifa kararının Cumhurbaşkanlığı seçimiyle hiçbir ilgisi yok. Medyada söylenenleri şaşkınlıkla izliyorum" ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA PEŞ PEŞE İSTİFA AÇIKLAMALARI

Yavaş'ın CHP'den ayrıldığını duyurmasının ardından Ankara'da başka istifa açıklamalarının da geldiği belirtildi.

Paylaşılan bilgilere göre Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şereflikoçhisar ve Elmadağ belediye başkanları da CHP'den istifa ettiklerini açıkladı.

Yavaş'ın ardından gelen istifa açıklamaları, CHP'nin Ankara'daki yerel yönetim temsilinde yaşanan değişiklikleri gündeme taşıdı.

Yavaş ise son açıklamasında CHP'den ayrılma kararının önceden planlanmadığını belirterek istifasıyla Cumhurbaşkanlığı adaylığı arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığını yineledi.