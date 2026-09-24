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Bahçeli’den Mansur Yavaş’ın istifası sonrası dikkat çeken mesaj

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Yavaş’ın istifasının geniş şekilde gündeme taşınmasına tepki gösteren Bahçeli, "Bu yayınlar Sayın Cumhurbaşkanı’nın Birleşmiş Milletler’deki konuşması ve ABD’deki siyasi temasları mı gölgeleniyor?" dedi.

Bahçeli’den Mansur Yavaş’ın istifası sonrası dikkat çeken mesaj
Devrim Karadağ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa etmesinin ardından televizyon kanallarındaki yayınlara ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Mansur Yavaş’ın CHP üyeliğinden ayrılarak siyasi yoluna bağımsız devam edeceğini açıklaması, siyasetin gündemine oturdu. Yavaş’ın kararının ardından televizyon kanallarında yapılan yayınları değerlendiren Bahçeli, Bengü Türk’e mesaj gönderdi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR KONU OLARAK MI NİTELENDİRİLİYOR?"

Bahçeli, mesajında Yavaş’ın istifasının geniş şekilde gündeme taşınmasına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Şu an televizyonların hepsinde Mansur Yavaş’ın istifası üzerine yayınlar yapılmaktadır. Bu yayınlar Türkiye’nin çok önemli bir konusu olarak mı nitelendiriliyor, yoksa Sayın Cumhurbaşkanı’nın Birleşmiş Milletler’deki konuşması ve ABD’deki siyasi temasları mı gölgeleniyor?

Bahçeli’den Mansur Yavaş’ın istifası sonrası dikkat çeken mesaj 1

Bahçeli böylece Yavaş’ın istifasına ilişkin yayınların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında yaptığı konuşma ve ABD’deki temaslarının önüne geçip geçmediğini gündeme getirdi.

YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüreceğini ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

Bahçeli’den Mansur Yavaş’ın istifası sonrası dikkat çeken mesaj 2

Yavaş, kararını uzun süre düşündüğünü belirterek, siyasi partilerin üzerindeki bir konumda olmadığını ve kararının seçmenin iradesine bağlı olduğunu ifade etti.

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BAZI İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI DA İSTİFA ETTİ

İstifanın ardından Ankara’daki bazı ilçe belediye başkanlarının da CHP’den ayrıldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Devlet Bahçeli CHP MHP
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