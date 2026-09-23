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SON DAKİKA | Mansur Yavaş'ın istifası sonrası CHP'li 6 belediye başkanı daha istifa etti!

Son dakika haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak ve Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti.

SON DAKİKA | Mansur Yavaş'ın istifası sonrası CHP'li 6 belediye başkanı daha istifa etti!
Enes Çırtlık

Son dakika haberi... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifası sonrası CHP'li beş belediye başkanı daha istifa etti.

BEYPAZARI, KALECİK, GÜDÜL, ŞEREFLİKOÇHİSAR VE POLATLI BELEDİYE BAŞKANLARI DA CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Buna göre, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak ve Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti.

SON DAKİKA | Mansur Yavaş ın istifası sonrası CHP li 6 belediye başkanı daha istifa etti! 1

MANSUR YAVAŞ: 'SİYASİ YOLUMA BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEĞİM'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

SON DAKİKA | Mansur Yavaş ın istifası sonrası CHP li 6 belediye başkanı daha istifa etti! 2

Yavaş, açıklamasında "19 Mart’la başlayan ve sonrasında mutlak butlan tartışmaları da dahil olmak üzere pek çok hukuki ve siyasi tartışmayla devam eden süreç, Türkiye’de siyaseti hepimizin üzülerek takip ettiği bir noktaya getirmiştir. Bu süreç boyunca ne düşündüğümü, neye itiraz ettiğimi ve nasıl bir yol önerdiğimi açıkça ifade ettim. Bugün bunları uzun uzun tekrar etmeyeceğim. Dün ne söylediysem bugün de aynı noktadayım. Düşüncelerimde değişen bir şey yok. Ancak bazı hususların altını çizmek zorundayım. Benim partililikten anladığım; taşıdığınız kimliğin hakkını vermek, size güvenen insanların başını öne eğdirmemek, temsil ettiğiniz siyasi yapıya millet nezdinde itibar kazandırmak ve aldığınız sorumluluğu layıkıyla yerine getirmektir. Ben bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi’ni küçük düşürecek, ona oy veren insanların mahcup olmasına neden olacak hiçbir davranışın içinde olmadım. Tam tersine; Ankara’da belediyeciliğin ayrım yapmadan, şeffaf, hesap verebilir ve halkın parasını yine halk için kullanarak nasıl yapılabileceğini göstermeye çalıştık. Bunu yalnızca ben söylemiyorum. Ankara’da bize verilen büyük destek, Türkiye genelinde yapılan kamuoyu araştırmaları ve farklı siyasi görüşlerden vatandaşlarımızın ortaya koyduğu teveccüh bunun en açık göstergesidir. Eğer Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olarak seçilmişsem; görev yaptığım süre boyunca partimin adına leke getirmemiş, Türkiye çapında örnek gösterilen işlere imza atmış ve bana oy veren insanların göğsünü kabartmışsam, temsil sorumluluğumu yerine getirdiğime inanıyorum. Üzerime düşen sorumluluğu dün de taşıdım, bugün de taşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA | Mansur Yavaş ın istifası sonrası CHP li 6 belediye başkanı daha istifa etti! 3

Yavaş, açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kaydetmişti:

"Bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum. Ben dün beraber yürüdüğüm hiçbir arkadaşımı bugün siyasi tercihi nedeniyle yok saymayacağım. 3 dönem CHP çatısı altında birlikte seçime girdiğim, mücadele ettiğim, seçim çalışmalarında yanımda duran, bana inanan, emeğini ve gönlünü ortaya koyan herkese ömrüm boyunca teşekkür borçlu olacağım"

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Beypazarı
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