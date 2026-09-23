HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Boks şampiyonasında gizem özer çeyrek finali geçti

Elazığlı milli boksör Gizem Özer, Avrupa Boks Şampiyonası’nda başarılarına devam ediyor. Yarı finale yükseldi.

Boks şampiyonasında gizem özer çeyrek finali geçti

Bulgaristan Sofya’da devam eden Avrupa Boks Şampiyonası’nda Gizem Özer, Çek rakibi Barbora Maxova’yı yenmeyi başardı.

Maçı 4-1 sayıyla kazandı. Bu sonuçla yarı finale adını yazdırdı. Gizem, şampiyonada 3 maçta da galip geldi. İlk turda İsveçli Berevan Hassan’ı hükmen yendi.

Son 16 turunda Polonyalı Aneta Elzbieta Rygielska’yı 5-0 ile geçti. Çeyrek finaldeki rakibi ise Çek sporcu oldu. Gizem, 60 kilo kategorisinde ringde etkileyici bir performans sergiledi. Rakibine üç raunt boyunca şans vermedi. Sonuç olarak, Gizem madalyayı garantiledi.
Kaynak: İHA

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pakistan Afganistan’dan fırlatılan 8 İHA’yı düşürdüPakistan Afganistan’dan fırlatılan 8 İHA’yı düşürdü
Rize’de gelin damat şehir içi minibüsle düğün salonuna gittiRize’de gelin damat şehir içi minibüsle düğün salonuna gitti

Anahtar Kelimeler:
Elazığ Sofya Boks avrupa şampiyonası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Manisa'daki okul önündeki saldırı infial yaratmıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Manisa'daki okul önündeki saldırı infial yaratmıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

ABD Başkanı Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir adamdır"

ABD Başkanı Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir adamdır"

Türk futbolunu sarsan ölüm! Bandırmaspor'un 25 yaşındaki oyuncusu Tolga Kalender hayatını kaybetti

Türk futbolunu sarsan ölüm! Bandırmaspor'un 25 yaşındaki oyuncusu Tolga Kalender hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun Adli Tıp raporu çıktı! Ölüm nedeni...

Ünlü oyuncunun Adli Tıp raporu çıktı! Ölüm nedeni...

Yattan önce özel jet almış! Fon soruşturmasında yeni detaylar...

Yattan önce özel jet almış! Fon soruşturmasında yeni detaylar...

Sıfır otobüslerle yola çıkmıştı! Ünlü firma yollardan çekildi

Sıfır otobüslerle yola çıkmıştı! Ünlü firma yollardan çekildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.