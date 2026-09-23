Boks şampiyonasında gizem özer çeyrek finali geçti

Bulgaristan Sofya’da devam eden Avrupa Boks Şampiyonası’nda Gizem Özer, Çek rakibi Barbora Maxova’yı yenmeyi başardı.
Maçı 4-1 sayıyla kazandı. Bu sonuçla yarı finale adını yazdırdı. Gizem, şampiyonada 3 maçta da galip geldi. İlk turda İsveçli Berevan Hassan’ı hükmen yendi.
Son 16 turunda Polonyalı Aneta Elzbieta Rygielska’yı 5-0 ile geçti. Çeyrek finaldeki rakibi ise Çek sporcu oldu. Gizem, 60 kilo kategorisinde ringde etkileyici bir performans sergiledi. Rakibine üç raunt boyunca şans vermedi. Sonuç olarak, Gizem madalyayı garantiledi.
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