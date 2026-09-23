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Rize’de gelin damat şehir içi minibüsle düğün salonuna gitti

Rize’de dünya evine giren Hazal Aslan ve Onur Naci Kamçıcı çifti, düğün salonuna gitmek için gelin arabası yerine şehir içi yolcu minibüsünü kullandı.

Rize’de gelin damat şehir içi minibüsle düğün salonuna gitti

Hayatlarını birleştirme kararı alan Hazal Aslan ve Onur Naci Kamçıcı çifti, düğün günlerinde klasik konvoy ve özel gelin arabası yerine arkadaşları ve davetlilerle bir arada bulunabilecekleri şehir içi yolcu minibüsünü tercih etti. Gündoğdu Mahallesi’ndeki kız evinden çıkan davetliler ve çift, şehir içi minibüsüne bindi.

Rize’de gelin damat şehir içi minibüsle düğün salonuna gitti 1

Şarkılar, alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde yapılan yolculuk, Portakallık Mahallesi’nde bulunan düğün salonunda tamamlandı. Minibüs içindeki anlar davetlilerin ve çevredeki vatandaşların dikkatini çekerken, çift salona girişinde davetliler tarafından alkışlarla karşılandı.

Rize’de gelin damat şehir içi minibüsle düğün salonuna gitti 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Rize
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