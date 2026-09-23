Rize’de gelin damat şehir içi minibüsle düğün salonuna gitti

Hayatlarını birleştirme kararı alan Hazal Aslan ve Onur Naci Kamçıcı çifti, düğün günlerinde klasik konvoy ve özel gelin arabası yerine arkadaşları ve davetlilerle bir arada bulunabilecekleri şehir içi yolcu minibüsünü tercih etti. Gündoğdu Mahallesi’ndeki kız evinden çıkan davetliler ve çift, şehir içi minibüsüne bindi.

Şarkılar, alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde yapılan yolculuk, Portakallık Mahallesi’nde bulunan düğün salonunda tamamlandı. Minibüs içindeki anlar davetlilerin ve çevredeki vatandaşların dikkatini çekerken, çift salona girişinde davetliler tarafından alkışlarla karşılandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır