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Patnos’ta Kızılay gönüllüleri öğrencilerle bir araya geldi

Ağrı’nın Patnos ilçesinde Türk Kızılay Patnos Şubesi gönüllüleri, Sütlü Pınar İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle çeşitli etkinliklerde buluştu.

Patnos’ta Kızılay gönüllüleri öğrencilerle bir araya geldi

Türk Kızılay Patnos Şubesi gönüllüleri, ilçedeki Sütlü Pınar İlkokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Okulda gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklarla yakından ilgilenen gönüllüler, öğrencilerle çeşitli aktiviteler yaparak keyifli vakit geçirdi.Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte öğrencilerin mutluluğu ve yüzlerindeki tebessüm renkli görüntülere yansıdı. Gönüllüler, çocuklarla sohbet ederek onların güzel vakit geçirmesine eşlik etti.

Patnos’ta Kızılay gönüllüleri öğrencilerle bir araya geldi 1

Türk Kızılay Patnos Şubesi yetkilileri, çocukların sosyal hayatlarına katkı sunmak ve güzel anılar biriktirmelerine vesile olmak amacıyla bu tür etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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okul
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