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Yabancı dağcılar zorlu hava şartlarında Ağrı Dağı’nın zirvesine ulaştı

Türkiye’nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı, zorlu hava şartlarına rağmen yabancı dağcıları ağırladı.

Yabancı dağcılar zorlu hava şartlarında Ağrı Dağı’nın zirvesine ulaştı

Fırtına ve tipiye rağmen tırmanışlarını sürdüren ekip, zorlu parkurun ardından zirveye ulaşmanın sevincini yaşadı.

Türkiye’nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı, yaz ve kış aylarında yerli ve yabancı dağcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu kez Ağrı’ya gelen yabancı dağcılar, rehber Resul Çivaş eşliğinde zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Yabancı dağcılar zorlu hava şartlarında Ağrı Dağı’nın zirvesine ulaştı 1

Yüksek rakımın yanı sıra fırtına ve tipiyle de mücadele eden ekip, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen tırmanışını sürdürdü. Uzun ve yorucu tırmanışın ardından 5 bin 137 metre rakımlı zirveye ulaşan dağcılar, burada Ağrı Dağı’nın eşsiz manzarasını izleyerek zirveye ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Zirvede bir süre vakit geçiren ekip, ardından güvenli şekilde inişe geçti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fırtına
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