İzmir’de korkutan ev yangını: 1’i çocuk 2 kişi dumandan etkilendi

Yangın, bugün Adalet Mahallesi’nde bulunan üç katlı bir binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevleri ve dumanı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine adrese İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 2 arazöz ve 1 merdivenli araç ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında binada bulunan 1 yetişkin ve 1 çocuk, ekiplerin çalışması sonucu güvenli bir şekilde tahliye edildi. Dumandan etkilendiği belirlenen 2 kişi, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA