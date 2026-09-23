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Elazığ’da KETEM faaliyetleri değerlendirildi

Elazığ’da düzenlenen toplantıda Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) çalışmaları değerlendirildi.

Elazığ’da KETEM faaliyetleri değerlendirildi

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğünde, KETEM Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, KETEM tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, il genelindeki kanser tarama hizmetleri, hedef nüfusa ulaşma oranları, saha çalışmaları ve farkındalık faaliyetleri ele alındı.

Kanserin erken teşhisinin önemine dikkat çekilen toplantıda, yürütülen çalışmaların daha etkin hale getirilmesi ve tarama hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Elazığ
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