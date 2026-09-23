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Samsun’da ‘sarı kodlu’ uyarı

Samsun’da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Samsun’da ‘sarı kodlu’ uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Samsun ve çevreleri için ‘yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış’ uyarısında bulundu. Uyarıda, "Samsun çevrelerinde öğleden sonra başlayacak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatleri ile birlikte il genelinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Perşembe günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

Samsun’da ‘sarı kodlu’ uyarı 1

Metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış beklenirken, MGM Samsun 10. Bölge Müdürlüğü’nden de meteorolojik uyarı yapıldı. Samsun il genelini kapsayacak şekilde 17 ilçe için sarı kod (az tehlikeli) uyarısı yapıldı. Samsun Valiliği de bu uyarıları resmi sosyal medya hesaplarından paylaşarak vatandaşları bilgilendirdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
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