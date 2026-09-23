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Ayancık’ta yoğun yağış sonrası temizlik çalışması

Sinop’un Ayancık ilçesinde etkili olan yoğun yağışın ardından meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi amacıyla ekipler tarafından temizlik çalışması başlatıldı.

Ayancık’ta yoğun yağış sonrası temizlik çalışması

İlçede etkili olan yağışın ardından bazı bölgelerde çamur, toprak ve çeşitli atıklar oluştu. Yağışın ardından sahaya çıkan ekipler, ulaşım ve yaşam alanlarında oluşan olumsuzlukların giderilmesi için çalışma yürütüyor.

Ayancık’ta yoğun yağış sonrası temizlik çalışması 1

Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yağış nedeniyle biriken çamur ve topraklar temizlenirken, çevrede bulunan diğer atıklar da ekipler tarafından toplanıyor. Çalışmaların vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememesi ve alanların yeniden düzenli hale getirilmesi amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.

Vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla sahadaki çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi. Ekiplerin, ihtiyaç duyulan bölgelerde temizlik ve düzenleme çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Ayancık’ta yoğun yağış sonrası temizlik çalışması 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yağış
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