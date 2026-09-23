Fırtınada kopan elektrik telleri ekipleri seferber etti

Bartın’da 2 gündür etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle Aladağ Mahallesi Kavallar Caddesi’ndeki enerji nakil hatlarında önce kıvılcımlar çıktı, sonra da alevler yükseldi. Yanan kablolar koparak yola düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve teknik ekipler alarma geçti.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik tedbiri alırken, yol trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerince kabloların yol, kaldırım ve suyla teması kesildi. Ardından da bölgedeki elektrikler kesilerek, teknik ekiplerce kopan kabloların yerine yenilerini çekmek için çalışma başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır