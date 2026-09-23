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Plakasız motosiklete bindi, 46 bin lira ceza yiyip motor ve ehliyetinden oldu

Aksaray’da plakasız motosikletiyle trafiğe çıkan sürücüye 46 bin lira ceza kesilerek ehliyet ve motosikletine 1 ay süreyle el konuldu.

Plakasız motosiklete bindi, 46 bin lira ceza yiyip motor ve ehliyetinden oldu

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri plakasız motosikleti durdurdu.

Plakasız motosiklete bindi, 46 bin lira ceza yiyip motor ve ehliyetinden oldu 1

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen R.A. (32) isimli sürücünün kullandığı motosikletin plakasız olduğu belirlendi. Bunun üzerine trafik ekipleri sürücüye 46 bin lira ceza keserek sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el koydu. Öte yandan, plakasız motosiklet de 1 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çektirildi.

Plakasız motosiklete bindi, 46 bin lira ceza yiyip motor ve ehliyetinden oldu 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Ceza
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