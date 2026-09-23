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Pakistan Afganistan’dan fırlatılan 8 İHA’yı düşürdü

Pakistan, Afganistan’da fırlatılan ve ülke hava sahasını ihlal eden 8 İHA’nın düşürüldüğünü açıkladı.

Pakistan Afganistan’dan fırlatılan 8 İHA’yı düşürdü

Pakistan ve Afganistan arasında İHA krizi patlak verdi. Pakistan güvenlik kaynakları, Afganistan’da fırlatılan ve ülke hava sahasını ihlal eden 8 İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Kaynaklar, İHA’lardan dördünün Torkham Sınır Kapısı’na yakın bölgelere, diğer dördünün ise Kohat yakınlarındaki sınır hattında yer alan dağlık alanlara düştüğünü aktardı.

Söz konusu İHA’lı saldırı girişimi Pakistan’ın Afganistan’da sınır bölgesinde teröristlere yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından düzenlendi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan
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