Beyşehir'de gıda denetimleri devam ediyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde gıda denetimleri devam ediyor. Bu denetimler, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacı taşıyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik çalışmalar yaptı. Denetimlerde, gıda kontrol görevlileri titiz kontroller gerçekleştirdi.

Bu kontroller sırasında işletmelerin hijyen koşulları incelendi. Ürünlerin muhafaza koşulları, son kullanma tarihleri ve satışta kullanılan ekipmanların durumu da kontrol edildi. Ayrıca, işletme sahipleri ve çalışanlarına gıda mevzuatı hakkında bilgi verildi. Uygunluk konusunda uyarılar yapıldı.

Yetkililer, vatandaşların sorunlarda Alo 174 Gıda Hattı'nı kullanarak Tarım ve Orman Bakanlığına bildirimde bulunabileceklerini hatırlattı.

Kaynak: İHA