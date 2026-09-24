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MSB acı haberi duyurdu! 1 şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde görevli kahraman silah arkadaşımız Tank Uzman Çavuş Coşkun Sevim görev sırasında rahatsızlanarak 23 Eylül’de şehit olmuştur" denildi.

MSB acı haberi duyurdu! 1 şehidimiz var
Melih Kadir Yılmaz

Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde görevli Tank Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in görev sırasında rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Sevim buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.

MSB acı haberi duyurdu! 1 şehidimiz var 1

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Açıklamada, "Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde görevli kahraman silah arkadaşımız, görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Eylül 2026 tarihinde şehit olmuştur.

Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim"

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Anahtar Kelimeler:
şehit msb
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