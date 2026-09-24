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Ukrayna lideri Zelenskiy duyurdu: "Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalandık"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalandığını söyleyerek, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmaya karar verdik" dedi.

Ukrayna lideri Zelenskiy duyurdu: "Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalandık"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Zelenskiy, yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

TÜRKİYE-UKRAYNA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Zelenskiy, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalandığını söyledi. Zelenskiy, "Anlaşma konusu bir süre önce gündeme gelmişti. Bunu görüştük. Bu, hükümetim dönemindeki ilk görüşmeydi. Birkaç yıl önce böyle anlaşmalar yapmaya karar vermiştik. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmaya karar verdik. Bu konuda oldukça iyi sonuçlar elde ettik" dedi.

Ukrayna lideri Zelenskiy duyurdu: "Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalandık" 1

GÜVENLİK KONULARINI DA ELE ALINDI

Görüşülen diğer konunun müzakere olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Görüştüğümüz ikinci konu ise müzakerelerdi. Biz müzakerelere son derece açığız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış müzakereleri için ikili bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi. Ben de Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir görüşme düzenlerse bu fikri destekleyeceğimizi söyledim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz olduğunu her zaman ifade ettik.

Dolayısıyla böyle bir zirve düzenlenirse katılmaya hazırız. Böyle bir zirve barışın sağlanmasına katkıda bulunabilecekse elbette katılırız. Ayrıca güvenlik konularını da görüştük. Çok güçlü bir ortaklık potansiyeli görüyoruz. Bazı askeri konular da son derece önemliydi" dedi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Zelenskiy
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