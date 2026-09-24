Limana rüşvet operasyonu! Başkan gözaltına alındı, paralar zarflardan çıktı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri tarafından rüşvet suçuna yönelik çalışma başlatıldı.

PARALARIN SERİ NUMARALARI ALINDI! SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından harekete geçen ekipler iddiaya göre, Bodrum Bölge Liman Başkanı T.A.’yı önceden seri numaraları alınmış paraları rüşvet olarak aldığı sırada suçüstü yakaladı.

MAKAM ODASINDA VE ARACINDA ARAMA YAPILDI

Gözaltına alınan T.A.’nın makam odasında ve otomobilinde arama yapıldı. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere ve belgelere el konuldu. Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Bölge Liman Başkanı T.A.’nın rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınması olayında detaylar ortaya çıktı.

RUS İŞ İNSANINA AİT LÜKS YAT İÇİN 12 BİN EURO RÜŞVET İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Bodrum’a giriş yapan Rus bir iş insanına ait lüks yatın aracılığını üstlenen acente sahibi T.Ş., Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliğine başvurarak şikayetçi oldu. Müşteki T.Ş., liman başkanı T.A.’nın söz konusu yatın ülkeye her girişi için 2 bin avro talep ettiğini, 2026 yaz sezonunda yatın 6 kez giriş yapması nedeniyle toplamda 12 bin euro rüşvet istediğini öne sürdü.

İŞLEMLERDE ZORLUK ÇIKARTINCA PARAYI VERMİŞ

Müşteki ifadesinde; parayı ayarlama bahanesiyle liman başkanını oyalamaya çalıştığını, ancak işlemlerde zorluk çıkarılması üzerine talep edilen parayı vermeyi kabul etmek zorunda kaldığını beyan etti.

SÜNNET DÜĞÜNÜ MASRAFI VE 500 BİN LİRALIK ÇANTA DETAYI DA DİKKAT ÇEKTİ

T.Ş., ayrıca geçmiş tarihlerde liman başkanının çocuğunun sünnet düğünü masraflarını karşıladığını, 2025 yazında ise liman başkanının yönlendirmesiyle bir tekneden aldığı içinde 500 bin TL olan çantayı ertesi gün liman başkanına iletilmek üzere liman çalışanının evine götürdüğünü iddia etti.

BİR LİMAN ÇALIŞANI DA GÖZALTINA ALINDI

Müracaat üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheli, teknik ve fiziki takibe alındı. Seri numaraları alınmış paralarla şüpheli T.A.’nın makam odasına giren müştekinin parayı teslim etmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Seri numarası belirlenmiş paralarla yakalanan Bodrum Bölge Liman Başkanı T.A., gözaltına alındı. Olayla iltisaklı olduğu değerlendirilen liman başkanlığı çalışanı Ö.Ç.’nin de gözaltına alındığı ortaya çıktı.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Şüphelilerin iş yeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda; 66 bin 280 avro, 440 sterlin, 660 dolar, 52 bin 200 TL, rüşvet ve irtikap suçu kapsamında değerlendirilen 5 not kağıdı, 1 ruhsatsız tabanca, 138 tabanca fişeği, 4 kesici alet ve 8 dijital materyal ele geçirilerek el konuldu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır