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Son dakika | Şanlıurfa'da deprem sonrası herkes aynı soruyu soruyor! Prof. Dr. Ercan: "Şaşırtıcı olur"

Son dakika deprem haberi: Şanlıurfa merkezli ve Gaziantep, Malatya, Mardin, Batman ve Diyarbakır'da da hissedilen depremin ardından akıllarda aynı soru var: Daha büyük bir deprem olur mu? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bölgedekilerin aklına gelen ilk soruyu yanıtladı!

Son dakika | Şanlıurfa'da deprem sonrası herkes aynı soruyu soruyor! Prof. Dr. Ercan: "Şaşırtıcı olur"
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika deprem haberi: Bugün saat 10.40'ta AFAD verilerine göre Şanlıurfa - Karaköprü merkez üslü deprem oldu. Birçok ilde hissedilen deprem sonrası vatandaşlar kendini sokağa attı. Uzmanlardan ilk açıklama geldi.

Son dakika | Şanlıurfa da deprem sonrası herkes aynı soruyu soruyor! Prof. Dr. Ercan: "Şaşırtıcı olur" 1

DAHA BÜYÜK DEPREM OLUR MU?

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Sözcü TV canlı yayınında yaptığı açıklamada "Şanlıurfalılar ve çevredekiler “Acaba bundan daha büyük deprem gelir mi?” diye soruyorlardır. Bunun arkasından daha büyük deprem gelirse benim için şaşırtıcı olur, ben beklemiyorum" diye konuştu.

Son dakika | Şanlıurfa da deprem sonrası herkes aynı soruyu soruyor! Prof. Dr. Ercan: "Şaşırtıcı olur" 2

"ARTÇI DEPREM DEĞİLDİR"

Ercan'ın Şanlıurfa depreminin ardından yaptığı açıklamalar şöyle:

Bana göre bu deprem artçı değil ama o depremin bindirmiş olduğu bir yük vardır, o yük açığa çıkmıştır. Şanlıurfalılar ve çevredekiler “Acaba bundan daha büyük deprem gelir mi?” diye soruyorlardır. Bunun arkasından daha büyük deprem gelirse benim için şaşırtıcı olur, ben beklemiyorum.

Son dakika | Şanlıurfa da deprem sonrası herkes aynı soruyu soruyor! Prof. Dr. Ercan: "Şaşırtıcı olur" 3

"DAHA BÜYÜK DEPREM ÜRETEMEZLER"

Burada deprem yaratabilecek en büyük kırık Bozova kırığıdır. Bunların en üretebileceği en büyük deprem zaten 5.4, 5,8’dir, daha büyük deprem üretemezler.

Son dakika | Şanlıurfa da deprem sonrası herkes aynı soruyu soruyor! Prof. Dr. Ercan: "Şaşırtıcı olur" 4

PROF. DR. PAMPAL: KIRSAL KESİMDE HASAR OLABİLİR

Öte yandan deprem uzmanı Prof. Dr. Pampal Şanlıurfa'da meydana gelen depremin hasar üretip üretmemiş olma ihtimaline değindi. CNN Türk canlı yayınında konuşan Pampal şunları kaydetti:

"Türkiye’nin tüm depremleri aşağı yukarı 7-8 km derinlikte, çok sığ depremler. Bu deprem, bölgenin yapı stoku dikkate alındığında kırsal kesimini kerpiç yapılarında bir miktar hasara neden olabilir. Özellikle kırsal kesimde çalışmaların yoğunlaştırılmasında fayda olabilir ama normal şartlarda hasar oluşturucu değildir. Ama bizim ülkemizin yapı stoku gerçeği böyle değil maalesef. Kırsal kesimlerde hasar mutlaka oluşur. Az ve orta hasarlı binalara rastlanır kırsal kesimde.

Şanlıurfa’da belli bölgelerin dışında zemin fena değildir. Şanlıurfa’nın Bozova ilçesi Atatürk Barajı’nın gövdesinin bulunduğu bölgedir, Bozova’nın hemen yakınında. "

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deprem Şanlıurfa Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan artçı deprem
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