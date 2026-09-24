Adana'da hareketli anlar! Yakalanacağını anlayınca el bombası alıp kendisini eve kilitledi

Olay, saat 14.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Afetevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri bir şüpheliyi yakalamak için belirlenen adrese baskın yaptı.

KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİ

Yakalanacağını anlayan şüpheli, kendisini eve kilitledi. Elinde el bombası olduğu öne sürülen şüpheli için takviye ekip istendi. Bölgeye, aralarında bomba imha uzmanı ve özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler çevrede önlem alırken, müzakereci polisler, şüpheliyi teslim olması için ikna çalışması başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Polislere tabancayla ateş edip, el bombasıyla direnen M.Ş. yakalandı. Daireye giren bomba imha uzmanı, el bombasını muhafaza altına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.



Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır