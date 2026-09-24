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Adana'da hareketli anlar! Yakalanacağını anlayınca el bombası alıp kendisini eve kilitledi

Adana'da polisin baskın yaptığı adresteki şüpheli, kendisini eve kilitledi. Ekipler elinde el bombası olduğu iddia edilen şüpheli, polislere tabancayla ateş açtı. Şüpheli, daireye giren özel harekat ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Adana'da hareketli anlar! Yakalanacağını anlayınca el bombası alıp kendisini eve kilitledi

Olay, saat 14.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Afetevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri bir şüpheliyi yakalamak için belirlenen adrese baskın yaptı.

Adana da hareketli anlar! Yakalanacağını anlayınca el bombası alıp kendisini eve kilitledi 1

KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİ

Yakalanacağını anlayan şüpheli, kendisini eve kilitledi. Elinde el bombası olduğu öne sürülen şüpheli için takviye ekip istendi. Bölgeye, aralarında bomba imha uzmanı ve özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler çevrede önlem alırken, müzakereci polisler, şüpheliyi teslim olması için ikna çalışması başlattı.

Adana da hareketli anlar! Yakalanacağını anlayınca el bombası alıp kendisini eve kilitledi 2

GÖZALTINA ALINDI

Polislere tabancayla ateş edip, el bombasıyla direnen M.Ş. yakalandı. Daireye giren bomba imha uzmanı, el bombasını muhafaza altına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Adana da hareketli anlar! Yakalanacağını anlayınca el bombası alıp kendisini eve kilitledi 3
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Adana
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