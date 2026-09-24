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Aydın’da amatör futbolda 2026-2027 sezonu fikstürü belli oldu

Aydın’da 2026-2027 futbol sezonunda Süper Amatör Lig, 1. Amatör Lig, U19, U17 ve U14 kategorilerinde mücadele edecek takımların grupları ve fikstürleri belli oldu.

Aydın’da amatör futbolda 2026-2027 sezonu fikstürü belli oldu

Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında gerçekleştirilen kura çekimi ve fikstür belirleme törenine kulüp başkanları ve yöneticileri katıldı. Yeni sezonda farklı kategorilerde mücadele edecek takımların gruplarının belirlenmesinin ardından karşılaşmaların fikstürü de oluşturuldu. Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Lig’in yanı sıra U19, U17 ve U14 kategorilerinde mücadele edecek kulüpler için yapılan kura çekimi, kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yeni sezon öncesi gerçekleştirilen organizasyonun centilmenlik içerisinde geçmesi temennisinde bulunulurken, sahaya çıkacak kulüplere, futbolculara, hakemlere ve teknik ekiplere başarı dilekleri iletildi. Aydın’da amatör futbol heyecanı, belirlenen fikstür doğrultusunda yeni sezonda oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

Aydın’da amatör futbolda 2026-2027 sezonu fikstürü belli oldu 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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