Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde 'hibe' detayı! Başkan Fatma Şahin New York'ta açıkladı: "Evrensel düşünüp yerel uygulayacaksın"

Birleşmiş Milletler temasları ve COP31 programı kapsamında ABD'nin New York kentinde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'ın sorularını yanıtladı.

Şahin, Birleşmiş Milletler'in karşısında bulunan Türkevi'nin önünde gerçekleşen röportaj için "Çok özel bir mekandayız. Gerçekten gurur tablomuz. Tam Birleşmiş Milletler'in karşısında Türkevi'nin önündeyiz. Türk bayrağı çok güzel dalgalanıyor. Muhteşem bir tasarım var" dedi.

Sık sık dile getirdiği 'sürdürülebilirlik' vurgusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in açıklamaları şu şekilde:

"SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMAK, ORTAK SORUNLARA ORTAK ÇÖZÜM ÜRETMEK GEREKİYOR"

Niye Birleşmiş Milletler? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra "Savaşlar olmasın" diye kurulan sistem şu anda bütün savaşlara rağmen devam ediyor. Savaşları nasıl önleyeceksiniz? Ortak masada oturmanız lazım. Çünkü Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi her konuya çözüm odaklı yaklaşmak gerekiyor. Burada da sürdürülebilirlik var, sürdürülebilir olmak gerekiyor. Oturmak, konuşmak, ortak sorunlara ortak çözüm üretmek gerekiyor.

Bir de yerel bakış gerekiyor. Yerel bakış da önemli çünkü küresel düşüneceksin, evrensel; ama yerel uygulama. Burada konuşulan şeyi şehrinde konuşturman lazım. Burada konuşulan literatürü şehrinde konuşturamazsan uluslararası bir vizyonla şehrin geleceğe hazırlanmasını sağlayamazsın.

"DÜNYADAKİ 20 ŞEHİRDEN BİRİ OLDUK"

İşte ne konuşuluyor? Biz biraz sonra COP31'in, Murat bakanın konuşmalarına gideceğiz. Orada ne var? Diyalog, aksiyon, uygulama! O kadar önemli ki uzlaşı... Önce diyor "Diyalog masasına oturacaksın, bir şekilde uzlaşacaksın, aksiyonda da bunu uygulayacaksın." Tek konuşmak değil kardeş! Bunu getir, ete kemiğe büründür.

O yüzden biz bu anlayışla belediyecilik yaptığımız için EBRD'nin "Yeşil Şehri", OECD'nin "Şampiyon Şehri", Avrupa Konseyi'nin Büyük Ödülü'nü aldık. Sıfır Atık'a en yakın dünyadaki 20 şehirden biri olduk ve Guterres'in Danışma Meclisi'ne girdik.

"GAZİANTEP'İN BÜTÇESİ NEYSE ÜÇTE BİRİ HİBE"

Bunun sonunda, 'Başkanım girdin de ne oldu? Net bir şey söyle bana' derseniz; bütçemizin üçte birini bu konularda aldığımız hibelerle getirdik. Şu an Gaziantep'in bütçesi neyse üçte biri hibe. Baban olsa hibe vermez. Ama onun için projeni hazırlayacaksın, nereye başvuracağını bileceksin.

Şu anda Bakanlığımız "İklim Finans Köprüsü" kuruyor. Zaten biz 12 yıl önce Büyükşehir'de bu köprüyü kurduk. 15 tane projeci arkadaşımız nere nerede ne kaynak var... Yoksa 500 bin mülteciyle 15 yıl nasıl yaşadık? Suyu nasıl yönettik, altyapıyı nasıl getirdik, yeşil şehir nasıl olduk, ulaşımda elektrikli otobüslere geçip havayı kirletmemek için ne yaptık?

Akıllı sanayi... Elimizde 300 bin çalışanı olan 1200 sanayi var. Bunu Paris Anlaşması'na göre 2026'da yeşil sertifika alması gerekiyor. Attığı su toprağı kirletmemeli, balığı öldürmemeli, havayı kirletmemeli.

Bu nasıl olacak? Buradaki terminolojiyi alıp kendi şehrinde uygulanabilir hale dönüştürmek. Bu köprüyü oluşturuyoruz, buna zaman ayırıyoruz. Ve yaptığımız çalışmaları hem yaptığımızı anlatıyoruz, hem buradan aldığımız kelimelerin gereğini şehrimize dönünce yapıyoruz.

Bunun sonunda da bu köprü bir kardeşlik köprüsüne dönüşüyor. 28 tane kardeş belediyenin olduğu kardeşlik köprüsüne dönüşüyor.

Çok başka bir perspektiften bir soru soracağım, kısa bir cevap isteyeceğim. Cumhurbaşkanı, Sezai Karakoç'un şiirinden bir alıntı yaptı. Hem Türkiye'dekiler hem buradaki diaspora temsilcileri acayip beğendiler. Siz ne hissettiniz?

Cuk oturdu. Her Birleşmiş Milletler toplantısı çok ciddi katılım sağlandığı, çok ciddi teveccühün olduğu... Ama bu seferki içerik muhteşem hazırlanmıştı. Ve özellikle Sezai Karakoç'la bitirilmesi, "Allah'ın gazabı"... O kadar önemli ki; inandığımız Allah'ın... Tarih tamam, yaşanıyor; ama "Allah'ın gazabı" dediği şey bütün insanlığın kalbine ve vicdanına dokundu. Aslında kalbe ve vicdana dokunduğun şey barışın başlangıcıdır. Çok kıymetli buluyorum.

'BAE' AÇIKLAMASI: "500 BİN TALEP GELDİ, HIZLI ŞEKİLDE BAŞLADIK"

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde düzenlenen BAE Ticaret ve Yatırım Fırsatları Forumu ve ikili iş görüşmeleri için “Çok iyi gidiyor” değerlendirmesinde bulunan Şahin, 500 bin talep geldiğini belirterek “Hızlı bir şekilde yapmaya başladık. Ve hızlı bir şekilde devam ediyor şu anda.” dedi.

Şahin, “Yeni projeler var mı?” sorusuna “Arkası geliyor. Bizi takip edin. O da sürdürülebilir kılınmalı” diye yanıt verdi.