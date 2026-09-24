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Mezarlıkta baltalı kavga: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mezarlıkta karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi baltayla yaralandı.

Mezarlıkta baltalı kavga: 1 yaralı

Olay, saat 14.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hastane Mezarlığı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.Ş. (61) ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen A.K. (59) mezarlıkta karşılaştı.

İki şahıs arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında N.Ş., mezarlıkta bulunan bekçi odasının önündeki baltayı alarak A.K.’ye vurdu. Başından yaralanan A.K. için olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırırken, başından yaralanan A.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından N.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mezarlıkta baltalı kavga: 1 yaralı 1

Mezarlıkta baltalı kavga: 1 yaralı 2

Mezarlıkta baltalı kavga: 1 yaralı 3

Mezarlıkta baltalı kavga: 1 yaralı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
mezarlık
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