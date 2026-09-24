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Park halindeki kamyonette yangın çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde park halindeki kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki kamyonette yangın çıktı

Yangın, Efeler Mahallesi Günebakan Caddesi üzerindeki boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.A.’ya ait kamyonetin motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Park halindeki kamyonette yangın çıktı 1

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Güvenlik amacıyla aracın elektrik bağlantıları da devre dışı bırakılırken, ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi. Kamyonetin ön bölümü tamamen yandığı yangın sonrasında, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Park halindeki kamyonette yangın çıktı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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yangın
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