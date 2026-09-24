Kritik tarih belli oldu! YENİ Parti'nin ismine itiraz AYM'de

Yüksek Mahkeme, YENİ Parti'nin isim ve rumuzunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırı olduğu iddiasıyla yapılan başvuruyu 29 Eylül'deki Genel Kurul toplantısında gündemine alacak.
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