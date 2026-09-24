HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kritik tarih belli oldu! YENİ Parti'nin ismine itiraz AYM'de

Bir süredir YENİ Parti'nin ismiyle ilgili çıkan söylentilerle alakalı dikkat çeken bir gelişme yaşandı. YENİ Parti'nin ismine yönelik itiraz Anayasa Mahkemesi'nin gündemine taşındı.

Kritik tarih belli oldu! YENİ Parti'nin ismine itiraz AYM'de
Doğukan Akbayır

Yüksek Mahkeme, YENİ Parti'nin isim ve rumuzunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırı olduğu iddiasıyla yapılan başvuruyu 29 Eylül'deki Genel Kurul toplantısında gündemine alacak.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
COP31 Başkanı Murat Kurum 455 deprem konutuyla örnek verdi: "Dünya bizden uygulama bekliyor"COP31 Başkanı Murat Kurum 455 deprem konutuyla örnek verdi: "Dünya bizden uygulama bekliyor"
Ankara’da bir araçta ölü bulunan şahıslar toprağa verildiAnkara’da bir araçta ölü bulunan şahıslar toprağa verildi

Anahtar Kelimeler:
Yeni Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yavaş'tan istifa sonrası Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna yanıt

Yavaş'tan istifa sonrası Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna yanıt

Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Hem hikaye hem başrol değişti! Yine de olmadı

Hem hikaye hem başrol değişti! Yine de olmadı

Trump'a Türk damat geliyor! İstanbul'da evlenecekler

Trump'a Türk damat geliyor! İstanbul'da evlenecekler

131 fon için kritik toplantı! Bakan Şimşek başkanlık edecek

131 fon için kritik toplantı! Bakan Şimşek başkanlık edecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.