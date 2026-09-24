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Ankara’da bir araçta ölü bulunan şahıslar toprağa verildi

Ankara’nın Çubuk ilçesinde park halindeki otomobilde ölü bulunan iki kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Ankara’da bir araçta ölü bulunan şahıslar toprağa verildi

Dün Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda park halindeki otomobilde iki kişinin hareketsiz halde yattığını fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Berkay Yitkin (31) ile Emre Aktunç’un (37) hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerde silah veya kesici alet kullanımına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmazken, iki kişinin cenazeleri kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Berkay Yitkin’in cenazesi, Çubuk ilçesine bağlı Çitköy Mahallesi’ne getirildi. Yitkin’in cenazesi, Çitköy Cemevi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Emre Aktunç’un cenazesi ise, Çubuk Melikşah Köyü Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Ankara
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