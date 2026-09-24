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Konumla uyuşturucu ticareti yapan şahıs jandarma operasyonuyla yakalandı

Aksaray’da konum atarak uyuşturucu satan şahıs jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı. Atılan konumlarda 1 kilo uyuşturucu ele geçiril

Konumla uyuşturucu ticareti yapan şahıs jandarma operasyonuyla yakalandı

Olay, merkeze bağlı Bağlıkaya beldesi ve Çimeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri bir şahsın belde ve köylerde uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma narkotik ekipleri kimliğini belirledikleri yabancı uyruklu J.N. (25) isimli şahsı takibe aldı. Teknik ve fiziksel takipte şahsın birçok ıssız bölgeye uyuşturucu bıraktığı ve şahısların o konumdan uyuşturucuları aldığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri uyuşturucu tacirini Çimeli köyünde bir ağacın altına uyuşturucu bırakırken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahsın telefonundan konumları tespit eden jandarma yaklaşık 30 ayrı konum noktasında bin 60 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şahsın üzerinde yapılan aramada ele geçirilen 14 bin 400 liraya da el konuldu. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine kondu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray
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