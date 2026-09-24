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Şanlıurfa depremi sonrası Bakan Kurum'dan açıklama: "Ekipler sahada çalışmalara başladı"

Şanlıurfa depreminin ardından Bakan Kurum'dan açıklama geldi. Kurum, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, ekiplerin sahada çalışmalara başladığını bildirdi.

Şanlıurfa depremi sonrası Bakan Kurum'dan açıklama: "Ekipler sahada çalışmalara başladı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum olmamakla birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Her ihbarı değerlendiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
deprem Şanlıurfa
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