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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hürmüz Boğazı' ve 'Mekke Anlaşması' mesajı

New York'taki Türkevi’nde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve SETA eş güdümünde ABD’li Düşünce Kuruluşu Temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz Boğazı ve Mekke Savunma Anlaşması'yla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hürmüz Boğazı' ve 'Mekke Anlaşması' mesajı
Devrim Karadağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) eş güdümünde Türkevi'de düzenlenen toplantıda ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

"UFUK TURU YAPMAMIZA VESİLE OLUYOR"

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve SETA'ya bu buluşmayı tertipledikleri için teşekkür ederek, "Geleneksel hale gelen bu toplantılar, birbirimizi daha iyi anlamamıza, dünya meselelerine dair ufuk turu yapmamıza vesile oluyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Hürmüz Boğazı ve Mekke Anlaşması mesajı 1

"BÖLGEMİZDE HUZURUN TESİSİ NOKTASINDA DA KATMA DEĞER ÜRETECEĞİNE İNANIYORUZ"

Pakistan ve Suudi Arabistan ile Mekke'de imzaladıkları ortak savunma anlaşmasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu anlaşmayla coğrafyamızda eksikliğini en fazla hissetiğimiz istikrar eksenini tesis etmeyi amaçlıyoruz. Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin ve bölge ülkelerinin egemenliğinin tesis edilmesi zaruridir. Suriye'de ise ülkenin toprak bütünlüğünün korunması, tüm etnik ve dini toplulukların haklarının güvence altına alınması ve ülkenin terör örgütlerinden tamamen arındırılması önceliğimiz olmayı sürdürüyor. ABD ile yakın işbirliğimizin sadece iki planda değil, bölgemizde barış, istikrar ve huzurun tesisi noktasında da katma değer üreteceğine inanıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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