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Karaman'da 'siyanür' dehşeti! Ekipler eve girince o notu buldu...

Karaman'da korkunç bir olay yaşandı. Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen 53 yaşındaki Namık Özcan ve eşi 45 yaşındaki Fatma Özcan evlerinde ölü bulundu. Eve giren ekipler, ‘Evde siyanür var, girmeyin’ notu buldu. Polis, Namık Özcan’ın eşi Fatma Özcan’ı siyanürle öldürüp, sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Karaman'da 'siyanür' dehşeti! Ekipler eve girince o notu buldu...

Olay, dün Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762’nci Sokak’ta bulunun bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Namık Özcan ve eşi Fatma Özcan’dan haber alamayan çocukları, durumu polise bildirdi.

Karaman da siyanür dehşeti! Ekipler eve girince o notu buldu... 1

"EVDE SİYANÜR VAR, GİRMEYİN" NOTU

Eve gelen ekipler, kapıyı kimsenin açmaması ve daireden gelen kimyasal koku üzerine AFAD ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Daireye giren ekipler, Namık Özcan’ı oturma odasında, eşi Fatma Özcan’ı ise yatak odasında ölü buldu. Polis ekipleri bu sırada her ihtimale karşı apartmanı tahliye etti. Polis, evde yaptığı incelemede ‘Evde siyanür var, girmeyin’ notu ile katı siyanür olarak değerlendirilen bir madde ile bazı kimyasallar buldu.

Karaman da siyanür dehşeti! Ekipler eve girince o notu buldu... 2

BOŞANMA AŞAMASINDALARMIŞ

Namık Özcan ile Fatma Özcan’ın cesetleri, koruyucu kıyafet giyen AFAD ekipleri tarafından gece saatlerinde evden çıkartılarak cenaze aracıyla Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Çiftin boşanma aşamasında oldukları öğrenilirken, polis, Namık Özcan’ın eşi Fatma Özcan’ı siyanürle öldürüp, sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Çiftin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Karaman da siyanür dehşeti! Ekipler eve girince o notu buldu... 3

Karaman da siyanür dehşeti! Ekipler eve girince o notu buldu... 4

Karaman da siyanür dehşeti! Ekipler eve girince o notu buldu... 5

Karaman da siyanür dehşeti! Ekipler eve girince o notu buldu... 6

Karaman da siyanür dehşeti! Ekipler eve girince o notu buldu... 7

Karaman da siyanür dehşeti! Ekipler eve girince o notu buldu... 8


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karaman Siyanür
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