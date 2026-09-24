COP31 Başkanı Murat Kurum 455 deprem konutuyla örnek verdi: "Dünya bizden uygulama bekliyor"

New York İklim Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler 3’üncü gününde de devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla BM Genel Sekreteri tarafından İklim Eylemi ve Adil Geçiş Üst Düzey Toplantısı yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Bloomberg L.P. ve Bloomberg Philanthropies’in kurucusu, BM Genel Sekreteri’nin İklim Özel Temsilcisi Michael R. Bloomberg yaptı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin COP31 ev sahipliğine ilişkin konuşma yaptı.

TOPLANTIDA 70’TEN FAZLA ÜLKENİN TEMSİLCİSİ YER ALDI

Açılış konuşmalarının ardından 70’ten fazla ülkenin temsilcileri COP31 Eylem Gündemi’nin en önemli başlıklarından biri olan elektrifikasyon konusunda görüşlerini dile getirdi. Etkinliğin kapanış konuşmasını COP31 Başkanı Murat Kurum, COP30 Başkanı Andre Correa do Lago ve BM İklim Eylemi Özel Danışmanı Selwin Hart gerçekleştirdi.

COP31’İN ‘UYGULAMA’ HEDEFİNİ 455 KONUT İLE ANLATTI

Bakan Kurum, COP31’in ‘uygulama’ hedefini deprem bölgesinde inşa edilen Sıfır Atık uyumlu, enerji verimli ve iklim dirençli konutları örnek göstererek anlattı. Toplantının başından sonuna kadar dünyada ne kadar karbondioksit salınımı gerçekleştirildiğini yapay zekaya sorduğunu; 5 saatte salonda 33 milyon ton karbondioksit salındığı yanıtını aldığını kaydeden Bakan Kurum, bu süreyi 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan Asrın İnşa Seferberliği ile karşılaştırarak şu tespitlerde bulundu: 2 yıl gibi kısa bir sürede 455 bin konutu bitirdik, vatandaşlarımıza teslim ettik. Geriye dönüp baktığımızda, saatte 23, günde 550 konut ürettik. Yani bu toplantı sürecinde 115 konut üretmiş oluyorsunuz. Ürettiğimiz konutlara baktık. Enerji kullanım yoğunluğunun yüzde 39 azaldığını gördük. Yani yeni konutlar iklim dirençli, Sıfır Atık uyumlu ve geçmişe nazaran yüzde 39 daha az enerji tüketiyor, daha az karbon salıyor, daha yaşanabilir. İşte tam da bu nedenle ‘uygulama’ diyoruz. Artık yeteri kadar konuştuk, istişare ettik, kararlar aldık, çok önemli toplantılar, çok önemli görüşmeler yaptık ama dünya artık bizden ‘uygulamayı’ bekliyor. İcraatı bekliyor, neticeyi bekliyor, sonucu bekliyor. Artık bu kötü gidişata hep birlikte ‘dur’ dememizi bekliyor. Onun için biz COP31'i sevgili Andre'den aldığımız bayrağı, oradaki başarıyı daha da taçlandıracak ve oradaki kararları işletecek Avustralyalı dostlarımızla birlikte ‘Uygulama COP'u olarak lanse ettik.

“BU 6 HEDEFİ YAKALAMAK ÇOK MU ZOR?”

COP31’in Eylem Gündemi’nin 2035’e kadar küresel elektrifikasyon oranını yüzde 35’e çıkarma, atık artışını yarı yarıya azaltma, bina sektöründe enerji kullanım yoğunluğunu yüzde 25 azaltma, döngüsel malzeme kullanım oranını yüzde 15’e çıkarma, iklim farkındalığı ve Uygulama Köprüsü’nden oluşan 6 hedefini sıralayan Bakan Kurum, bu hedeflerin gerçekleşmesiyle dünyadaki emisyonun yüzde 20 azalabileceğine işaret etti: Bu 6 hedefi yakalamak çok mu zor? Hiç de değil. Yani biz istenilirse her şey yapılabilir diye düşünüyoruz. Tabii ki Afrika'daki öncelikle Avrupa'daki beklenti farklı. Amerika'daki ihtiyaçla Avustralya'daki beklenti de farklı. Hepsini birlikte değerlendirmek zorundayız. Afrika'daki bir çocuk için de, Amerika'daki bir genç için de, Avrupa'daki bir yaşlı için de yeniden bu dünyanın yaşanabilir bir dünya olması için bu iradeyi hep birlikte gösterebiliriz. Diyalogla, uzlaşıyla, aksiyonla hareket etmek istiyoruz. Herkesi dinleyelim, kimse geride kalmasın, kimseyi unutmayalım. Bu süreçte hızımızdan, adaletten asla taviz vermeyelim. Ve her ülkenin ekonomik yapısı, kalkınma düzeyi, dönüşüm kapasitesini düşünerek adım atalım istiyoruz.

“ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİRKEN SANAYİ, İSTİHDAM VE ÜRETİMİ BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALMALIYIZ”

COP31 Başkanı Kurum, adil geçiş sürecinde tek tip yerine kapsayıcı ve uygulanabilir çözümlerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda finans kuruluşları ile görüştüklerini belirten COP31 Başkanı Kurum, şöyle konuştu: Finans kuruluşları 'Biz hazırız' dediler. İklim Uygulama Köprüsü'yle birlikte o finans kuruluşlarının Afrika'da bekleyen projeye erişmesini istiyoruz. Doğru ve verimli projeye erişsin. Ben yapay zekaya sorarak biraz daha fazla emisyon ürettim. Bir de yapay zekanın ürettikleri var. Yapay zekayı kullanalım ama iklime karşı bir tehdit haline de getirmeyelim. Biraz artık kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Yani illa iş yapmaktan da geçmiyor. Biz kendi yaşamımızda, kendi şehrimizde, kendi evimizde bunları gözden geçirmemiz gerekiyor. Belirlediğimiz hedeflerle ülkelerin bu hedefleri hayata geçirme kapasiteleri arasındaki mesafeyi ancak finansman ve teknoloji paylaşımıyla giderebiliriz. Bunlarla buluşturarak giderebiliriz. Enerji dönüşümünü gerçekleştirirken de sanayinin dönüşümünü, istihdamı, üretimi, sosyal politikaları bir bütün olarak ele almak zorundayız.

“ADİL GEÇİŞTEKİ BAŞARIMIZI TEK BİR SORUYLA ÖLÇECEĞİZ”

COP31'in sadece kararların konuşulduğu değil somut sonuçlar getiren tarihi bir zirve olmasını hedeflediklerinin altını çizen COP31 Başkanı Kurum, konuşmasını şöyle tamamladı: Adil geçişi maliyetlerin bölüşüldüğü bir zorunluluğun ötesinde hep birlikte yepyeni bir kalkınma modeli olarak değerlendirmeliyiz. Adil geçişteki başarımızı tek bir soruyla ölçeceğiz. Tek bir soru soracağız. Dönüşümü hızlandırırken herkesi kucaklayarak hep birlikte ilerleyebiliyor muyuz? Herkesin ihtiyacını burada ele alabiliyor muyuz? COP31 Başkanlığı olarak bu soruya hep birlikte olumlu cevap verebilmek için tüm taraflarla, ilgili tüm kuruluşlarla omuz omuza çalışmaya hazırız. Antalya'ya, adil geçişin önemini tartışmasının ötesine geçerek farklı koşullar altında bunun nasıl hayata geçirilebileceğine dair çok güçlü bir iradeyle ulaşmak istiyoruz. Ve burada bütün ülkeleri Antalya'da bu kararları almaya, bu uygulamayı gerçekleştirmeye davet ediyoruz.