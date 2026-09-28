Tahrişsiz ve pürüzsüz tıraş: BIC Flex 5 Hybrid Sette çok al az öde fırsatı başladı

Tıraş bıçağı alışverişinde hesaplı bir seçim yapmak istiyorsanız aradığınız fırsat burada. Sabah rutininizde cildinizi tahriş etmeden her kıvrımına uyan BIC Flex 5 Hybrid, bütçesine önem verenlerin ilk tercihi olacak fiyat-performans avantajıyla karşınızda. Çok al az öde kampanyasıyla bu avantajlı set fırsatını kaçırmayın, işte detaylar!

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BIC Flex 5 Hybrid Tıraş Bıçağı Seti 1 Gövde + 10 Yedek Başlık 5 Bıçaklı Erkek Tıraş Bıçağı

Aloe Vera ve E Vitamini ile zenginleştirilmiş kayganlaştırıcı bandıyla tahriş riskini en aza indiren BIC Flex 5 Hybrid tıraş bıçağı seti, cilt hatlarınıza kusursuz uyum sağlayan birbirinden bağımsız hareket edebilen 5 nano-teknolojik titanyum bıçağıyla pürüzsüze yakın bir tıraş deneyimi sunar. 40 derece dönebilen başlığı yüz kıvrımlarını mükemmel şekilde takip ederken arka kısmındaki hassas şekillendirici bıçak ise burun altı, favori ve çene kenarları gibi zorlu bölgelerde keskin ve net sonuçlar elde etmenizi destekler.

Kullanıcılar ne diyor?

"Hem uygun hem kaliteli. Bıçaklar yeterince keskin ve esnek. Tasarımı ayrıca beğendim. Fiyatı da çok uygun."

"Parasına göre oldukça iyi iş görüyor. Temiz alıyor, bir çok defa geçmeden tertemiz."

Bu içerik 28 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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