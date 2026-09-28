Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Tahrişsiz ve pürüzsüz tıraş: BIC Flex 5 Hybrid Sette çok al az öde fırsatı başladı
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tahrişsiz ve pürüzsüz tıraş: BIC Flex 5 Hybrid Sette çok al az öde fırsatı başladı

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaliteli bir tıraş deneyimi yaşamak için bütçenizi zorlamanıza gerek yok. Uzun süreli kullanımı ve ekonomik yapısıyla cebinizi düşünen bir set arıyorsanız fiyat-performans ürünü olan BIC Flex 5 Hybrid setini kesinlikle kaçırmamalısınız. Üstelik şu an bu sette geçerli çok al az öde fırsatı var, hadi detaylara geçelim!

Tıraş bıçağı alışverişinde hesaplı bir seçim yapmak istiyorsanız aradığınız fırsat burada. Sabah rutininizde cildinizi tahriş etmeden her kıvrımına uyan BIC Flex 5 Hybrid, bütçesine önem verenlerin ilk tercihi olacak fiyat-performans avantajıyla karşınızda. Çok al az öde kampanyasıyla bu avantajlı set fırsatını kaçırmayın, işte detaylar!

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

BIC Flex 5 Hybrid Tıraş Bıçağı Seti 1 Gövde + 10 Yedek Başlık 5 Bıçaklı Erkek Tıraş Bıçağı

Tahrişsiz ve pürüzsüz tıraş: BIC Flex 5 Hybrid Sette çok al az öde fırsatı başladı 1

Aloe Vera ve E Vitamini ile zenginleştirilmiş kayganlaştırıcı bandıyla tahriş riskini en aza indiren BIC Flex 5 Hybrid tıraş bıçağı seti, cilt hatlarınıza kusursuz uyum sağlayan birbirinden bağımsız hareket edebilen 5 nano-teknolojik titanyum bıçağıyla pürüzsüze yakın bir tıraş deneyimi sunar. 40 derece dönebilen başlığı yüz kıvrımlarını mükemmel şekilde takip ederken arka kısmındaki hassas şekillendirici bıçak ise burun altı, favori ve çene kenarları gibi zorlu bölgelerde keskin ve net sonuçlar elde etmenizi destekler.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hem uygun hem kaliteli. Bıçaklar yeterince keskin ve esnek. Tasarımı ayrıca beğendim. Fiyatı da çok uygun."
  • "Parasına göre oldukça iyi iş görüyor. Temiz alıyor, bir çok defa geçmeden tertemiz."
Ürünü İncele

Bu içerik 28 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Evinizi kafeye dönüştüren Philips kahve makinesinde özel fırsat

Evinizi kafeye dönüştüren Philips kahve makinesinde özel fırsat

 Her kombininize uyum sağlayan Casio kol saati indirimde!

Her kombininize uyum sağlayan Casio kol saati indirimde!

 Dünya Kahve Haftası'na özel Starbucks'ta indirim başladı!

Dünya Kahve Haftası'na özel Starbucks'ta indirim başladı!

 Outdoor tutkunlarına özel fırsat: Adidas Terrex Tracefinder 2

Outdoor tutkunlarına özel fırsat: Adidas Terrex Tracefinder 2

Kompakt tasarım ve yüksek güç: Minesk Turbo Jet Fan indirimde

Kompakt tasarım ve yüksek güç: Minesk Turbo Jet Fan indirimde

 Esnek ve hafif: Camper Peu Touring şimdi indirimde

Esnek ve hafif: Camper Peu Touring şimdi indirimde

 Hem modern hem klasik bir koku! Armani Stronger With You indirimde

Hem modern hem klasik bir koku! Armani Stronger With You indirimde

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
tıraş bıçağı tıraş
İş birliği İçerikleri
Dünya Kahve Haftası'na özel Starbucks'ta indirim başladı!

Dünya Kahve Haftası'na özel Starbucks'ta indirim başladı!

Her kombininize uyum sağlayan Casio kol saati indirimde!

Her kombininize uyum sağlayan Casio kol saati indirimde!

Esnek ve hafif: Camper Peu Touring şimdi indirimde

Esnek ve hafif: Camper Peu Touring şimdi indirimde

26 - 29 Eylül Şok Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı!

26 - 29 Eylül Şok Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı!

BİM'e Emsan tencere seti geliyor! 2 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e Emsan tencere seti geliyor! 2 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e Philips kahve makinesi geliyor! 22-23-25-27 Eylül BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e Philips kahve makinesi geliyor! 22-23-25-27 Eylül BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e Philips kahve makinesi geliyor! 22-23-25-27 Eylül BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e Philips kahve makinesi geliyor! 22-23-25-27 Eylül BİM Aktüel Kataloğu

Her ay yüzlerce satan Stanley termosun fiyatı dipte!

Her ay yüzlerce satan Stanley termosun fiyatı dipte!

A101'e iPhone 18 Pro Max geliyor! 24 Eylül A101 Kataloğu

A101'e iPhone 18 Pro Max geliyor! 24 Eylül A101 Kataloğu

Kompakt tasarım ve yüksek güç: Minesk Turbo Jet Fan indirimde

Kompakt tasarım ve yüksek güç: Minesk Turbo Jet Fan indirimde

Outdoor tutkunlarına özel fırsat: Adidas Terrex Tracefinder 2

Outdoor tutkunlarına özel fırsat: Adidas Terrex Tracefinder 2

Zamansız tarz, şok fiyat! Puma Suede indirimde

Zamansız tarz, şok fiyat! Puma Suede indirimde

Zamansız tarz, şok fiyat! Puma Suede indirimde

Zamansız tarz, şok fiyat! Puma Suede indirimde

Adımlarınıza güç katan tasarım: Under Armour ayakkabıda fırsat var

Adımlarınıza güç katan tasarım: Under Armour ayakkabıda fırsat var

Şık, hafif ve güvenli: Samsonite valizde indirim başladı

Şık, hafif ve güvenli: Samsonite valizde indirim başladı

Evinizi kafeye dönüştüren Philips kahve makinesinde özel fırsat

Evinizi kafeye dönüştüren Philips kahve makinesinde özel fırsat

ŞOK'a kahve makinesi geliyor! 23-29 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a kahve makinesi geliyor! 23-29 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Su geçirmez Seiko saat fırsatı için bugün son!

Su geçirmez Seiko saat fırsatı için bugün son!

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Dünya Kahve Haftası'na özel Starbucks'ta indirim başladı!

Dünya Kahve Haftası'na özel Starbucks'ta indirim başladı!

Her kombininize uyum sağlayan Casio kol saati indirimde!

Her kombininize uyum sağlayan Casio kol saati indirimde!

Esnek ve hafif: Camper Peu Touring şimdi indirimde

Esnek ve hafif: Camper Peu Touring şimdi indirimde

26 - 29 Eylül Şok Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı!

26 - 29 Eylül Şok Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı!

BİM'e Emsan tencere seti geliyor! 2 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e Emsan tencere seti geliyor! 2 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e Philips kahve makinesi geliyor! 22-23-25-27 Eylül BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e Philips kahve makinesi geliyor! 22-23-25-27 Eylül BİM Aktüel Kataloğu

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Batman’da 18 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman’da 18 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman’da kargo aracında yangın

Batman’da kargo aracında yangın

Jandarma trafik timlerince bir haftada 202 araç trafikten men edildi

Jandarma trafik timlerince bir haftada 202 araç trafikten men edildi

Muğla’da jandarmadan bir haftada değişik suçlardan 21 şahıs tutuklandı

Muğla’da jandarmadan bir haftada değişik suçlardan 21 şahıs tutuklandı

Bekçi kulübesinde ölü bulundu

Bekçi kulübesinde ölü bulundu

Pendik’te makas atan sürücüye 90 bin TL ceza

Pendik’te makas atan sürücüye 90 bin TL ceza

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.