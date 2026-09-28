HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bekçi kulübesinde ölü bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir inşaatın bekçiliğini yapan şahıs kulübede ölü olarak bulundu.

Bekçi kulübesinde ölü bulundu

Olay, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 2423 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden bir alışveriş merkezi inşaatının bekçiliğini yapan Abdulkerim Taş, iddiaya göre havanın soğuması üzerine ısınmak amacıyla kulübesinde odun yaktı. Sabah saatlerinde işe gelen arkadaşları, Taş’ı kulübede hareketsiz halde buldu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş’ın cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pendik’te makas atan sürücüye 90 bin TL cezaPendik’te makas atan sürücüye 90 bin TL ceza
Beylikdüzü’nde sitede park yeri nedeniyle silahlı kavga çıktı, o anlar kameradaBeylikdüzü’nde sitede park yeri nedeniyle silahlı kavga çıktı, o anlar kamerada

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'nin kritik üssünde alarm! Acil durum ilan edildi

ABD'nin kritik üssünde alarm! Acil durum ilan edildi

Antalya’da feci kaza: Tır 2 kişinin üzerine devrildi

Antalya’da feci kaza: Tır 2 kişinin üzerine devrildi

İrlanda-İsrail maçında olay görüntü! İsrail'e böyle tepki gösterdiler

İrlanda-İsrail maçında olay görüntü! İsrail'e böyle tepki gösterdiler

Mustafa Sandal'ın eşini ifşaladı! "O zamanın parasıyla 500 bin dolar..."

Mustafa Sandal'ın eşini ifşaladı! "O zamanın parasıyla 500 bin dolar..."

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dan 11 milyar 515 milyon TL'lik fon çıkışı! Soluğu Dubai'de almış

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dan 11 milyar 515 milyon TL'lik fon çıkışı! Soluğu Dubai'de almış

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.