Beylikdüzü’nde sitede park yeri nedeniyle silahlı kavga çıktı, o anlar kamerada

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesinde bulunan bir sitede 27.09.2026 tarihi saat 16.30 sıralarında otoparka aracını park etmek isteyen M.E.A. ile E.K.T. arasında kavga çıktı. M.E.A.’nın babası S.T. elinde silahla olay yerine gelerek kavgaya dahil oldu. Çevredekiler tarafları ayırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı incelemede, M.E.A. ile E.K.T. arasında park yeri anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıkması üzerine M.E.A.’nın babası S.T.’nin olay yerine geldiği anlaşıldı. S.T.’nin belinde bulunan silahı göstermesi üzerine Y.Ö.’nün tarafları ayırmaya çalıştığı ve silahı kendi üzerine aldığı anlaşıldı. Olaya karıştığı belirlenen şahıslar yakalanarak gözaltına alına alındı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır