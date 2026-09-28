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MHP'li vekilden Sedat Peker çıkışı: "Yakında kendisi ve ailesi de vatanımıza kavuşacaktır"

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, uzun süredir yurt dışında olan Sedat Peker'le ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Özdemir, "Allah izin verirse yakında kendisi ve ailesi de vatanımıza kavuşacaktır" dedi.

MHP'li vekilden Sedat Peker çıkışı: "Yakında kendisi ve ailesi de vatanımıza kavuşacaktır"
Melih Kadir Yılmaz

Uzun bir süredir ailesiyle yurt dışında olan Sedat Peker'le ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir çıkış yaptı.

MHP li vekilden Sedat Peker çıkışı: "Yakında kendisi ve ailesi de vatanımıza kavuşacaktır" 1

SOSYAL MEDYA KULLANICISININ SEDAT PEKER YORUMUNA YANIT VERDİ

Özdemir, bir kullanıcının, "Benim yürekten en büyük dileğim, Sayın Reis Sedat Peker Ağabeyimizin vatanına kavuşması, hasretinin sona ermesi" şeklindeki yorumuna yanıt verdi.

MHP li vekilden Sedat Peker çıkışı: "Yakında kendisi ve ailesi de vatanımıza kavuşacaktır" 2

"YAKINDA KENDİSİ VE AİLESİ DE VATANIMIZA KAVUŞACAKTIR"

MHP'li vekil paylaşımında, "Sayın Genel Başkanımızın her defasında “Ülküdaşımızdır” dediği, değerli bir dava ve gönül adamıdır. Allah izin verirse yakında kendisi ve ailesi de vatanımıza kavuşacaktır" ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
sedat peker MHP
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