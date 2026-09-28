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Veliler ve öğretmenler fark etti: İlkokula pompalı tüfekle geldi!

Van'ın Tuşba ilçesinde bir öğrenci okuduğu ilkokula pompalı tüfekle geldi. Öğretmen ve velilerin dikkatiyle fark edilen görüntülere müdahale yine velilerden geldi.

Veliler ve öğretmenler fark etti: İlkokula pompalı tüfekle geldi!

Alinan bilgilere göre olay, ilçenin İstasyon Mahallesi'ndeki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. İsmi açıklanmayan bir kız öğrenci, sabah saatlerinde boş olduğu belirtilen pompalı tüfekle okula gelirken fark edildi.

Veliler ve öğretmenler fark etti: İlkokula pompalı tüfekle geldi! 1

ÖĞRETMENLER VE VELİLER MÜDAHALE ETTİ

Öğretmenler ve veliler tarafından müdahale edilerek silah alınırken, polis ekiplerine de hemen haber verildi.

Bölgeye gelen polis ekipleri silaha el koyarken, öğrencinin ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldüğü belirtildi.

Veliler ve öğretmenler fark etti: İlkokula pompalı tüfekle geldi! 2

OLAYI DUYAN OKULA KOŞTU

Olayı duyan öğrenci velileri ise okula akın etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Van
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