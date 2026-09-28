Veliler ve öğretmenler fark etti: İlkokula pompalı tüfekle geldi!

Alinan bilgilere göre olay, ilçenin İstasyon Mahallesi'ndeki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. İsmi açıklanmayan bir kız öğrenci, sabah saatlerinde boş olduğu belirtilen pompalı tüfekle okula gelirken fark edildi.

ÖĞRETMENLER VE VELİLER MÜDAHALE ETTİ

Öğretmenler ve veliler tarafından müdahale edilerek silah alınırken, polis ekiplerine de hemen haber verildi.

Bölgeye gelen polis ekipleri silaha el koyarken, öğrencinin ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldüğü belirtildi.

OLAYI DUYAN OKULA KOŞTU

Olayı duyan öğrenci velileri ise okula akın etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır