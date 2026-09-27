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İngiltere'deki ABD üssü yakınlarında patlayıcı alarmı! İran bağlantısı inceleniyor: Trump'tan açıklama

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde ABD askeri uçaklarının kullanıldığı Fairford Üssü'nün yanındaki Whelford köyündeki bazı evler, "Patlayıcılar Yasası'nı ihlal" suçlamasıyla gözaltına alınan bir grup şüpheli nedeniyle boşaltıldı. ABD Başkanı Trump, "Kalemize büyük zarar vermeye çalışıyorlardı ve İngiltere'yle birlikte harika bir iş çıkardık" dedi. Diğer yandan olayla ilgili İran bağlantısının da incelendiği belirtildi.

İngiltere'deki ABD üssü yakınlarında patlayıcı alarmı! İran bağlantısı inceleniyor: Trump'tan açıklama

Gloucestershire Polisinden yapılan açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Üssü'nün bitişiğindeki Whelford köyündeki bazı evlerin ilan edilen acil durum nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.
İngiltere deki ABD üssü yakınlarında patlayıcı alarmı! İran bağlantısı inceleniyor: Trump tan açıklama 1
İngiltere ordusuna bağlı bomba imha ekiplerinin bölgedeki bazı araçları incelediği aktarıldı.Açıklamada, tahliye edilenlerin bölgede bulunan bir spor salonuna taşındığı, bölgenin güvenlik kordonu altında olduğu ifade edildi.

İngiltere deki ABD üssü yakınlarında patlayıcı alarmı! İran bağlantısı inceleniyor: Trump tan açıklama 2

Üssün bitişiğindeki köyde İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetlerine (NHS) bağlı Tehlikeli Bölge Müdahale Ekibi'nin görevlendirildiği duyuruldu.

GİRİŞLERE YIĞINAK YAPTILAR

Öte yandan, ABD ordusunun kullandığı üs, tehdit seviyesi en yüksek derece olan "Delta" seviyesine çıkarıldı. Üssün girişlerine ağır tonajlı araçların, iş makinelerinin ve traktörlerin yan yana park edildiği görüldü.
İngiltere deki ABD üssü yakınlarında patlayıcı alarmı! İran bağlantısı inceleniyor: Trump tan açıklama 3

85 EV TAHLİYE EDİLDİ, 5 KİŞİ GÖZALTINDA

Gloucestershire Emniyet Müdür Yardımcısı Richard Ocone, son duruma ilişkin basın toplantısı düzenledi. Saat 00.45'te şüpheli görülen 3 aracın RAF Fairford yönüne gittiği ihbarı aldıklarını belirten Ocone, 3 aracın durdurulduğunu ve 5 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

İngiltere deki ABD üssü yakınlarında patlayıcı alarmı! İran bağlantısı inceleniyor: Trump tan açıklama 4

Patlayıcılar Yasası'nı ihlal suçlaması yöneltilen 5 erkek şüphelinin işlemlerinin devam ettiğini söyleyen Ocone, durdurulan araçların çevresinde 400 metrelik güvenlik kordonu oluşturulduğunu dile getirdi.

Ocone 85 evin tahliye edildiğini, gidecek yeri olmayanların ise bölgedeki bir spor salonuna yerleştirildiğini vurguladı.

İngiltere deki ABD üssü yakınlarında patlayıcı alarmı! İran bağlantısı inceleniyor: Trump tan açıklama 5

Tahliye edilen vatandaşların bir an önce evlerine dönmesi için çalıştıklarını vurgulayan Ocone, vatandaşlara spekülasyonlara inanmama ve resmi açıklamaları dikkate alma çağrısı yaptı.
İngiltere deki ABD üssü yakınlarında patlayıcı alarmı! İran bağlantısı inceleniyor: Trump tan açıklama 6

TAHLİYE EDİLENLER EVİNE DÖNEMEYECEK

Polis, itfaiye, ordu ve belediye yetkilileri, akşam saatlerinde düzenledikleri ortak basın toplantısında yeni detayları paylaştı. Toplantıda konuşan Gloucestershire Emniyet Müdürü Vekili Maggie Blyth, arama yapılan 3 aracın minibüs olduğunu belirtti.
İngiltere deki ABD üssü yakınlarında patlayıcı alarmı! İran bağlantısı inceleniyor: Trump tan açıklama 7


Boşaltılan evler ve minibüslerin çevresindeki güvenlik kordonunun bu gece kaldırılmayacağını kaydeden Blyth, tahliye edilen vatandaşların evlerine dönemeyeceğini söyledi.

Terörle mücadele polisinin incelemesini gizlilik içinde yürüttüğünü belirten Blyth, olayın bir terör saldırısı girişimi olup olmadığıyla ilgili açıklamanın da terörle mücadele polisi tarafından yapılacağını anlattı.

İngiltere deki ABD üssü yakınlarında patlayıcı alarmı! İran bağlantısı inceleniyor: Trump tan açıklama 8
Gloucestershire Belediye Başkan Yardımcısı David Stanley de konuşmasında, bu gece evine dönemeyecek vatandaşlar için geçici konaklama imkanları hazırlandığını söyledi.

İRAN BAĞLANTISI İNCELENİYOR

Öte yandan İngiliz Daily Mail gazetesi, 5 şüphelinin yakalanmasına ilişkin detayları da internet sitesinden okurlarıyla paylaştı. Habere göre gece evine dönen bir kadın, üç minibüsü tenha bir yerde park etmiş halde gördü.

Minibüslerin çevresindeki maskeli kişilerin hareketlerini şüpheli bulduğunu belirten kadın, Whelford köyünün sosyal medyadaki bir mesajlaşma grubuna bilgi vererek dikkatli olunması ve kapıların kilitlenmesi yönünde mesaj attı.

İngiltere deki ABD üssü yakınlarında patlayıcı alarmı! İran bağlantısı inceleniyor: Trump tan açıklama 9
Kadının ihbarından 25 dakika sonra olay mahalline gelen polis, şüpheli şahısları gözaltına aldı.

Sky News'in resmi kaynaklara dayandırdığı haberinde, terörle mücadele polisinin şüpheli şahısların İran bağlantılarını incelediği iddiası paylaşıldı. The Telegraph'a konuşan kaynaklar ise en güçlü ihtimalin İran bağlantılı bir saldırı olduğunu belirtti.

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan bu yana ABD ordusuna bağlı savaş uçakları Fairford Üssü'nü kullanıyor.

İngiltere deki ABD üssü yakınlarında patlayıcı alarmı! İran bağlantısı inceleniyor: Trump tan açıklama 10

İngiltere bu üssün ABD tarafından savunma amaçlı kullanıldığını belirtirken, Chatham House gibi düşünce kuruluşları ve bağımsız analistler üssün saldırı amaçlı kullanıldığını da öne sürüyor.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'de ABD askeri uçaklarının kullanıldığı Fairford Üssü yakınında 5 şüphelinin, "Patlayıcılar Yasası'nı ihlal etmek" suçlamasıyla gözaltına alındığı olaya ilişkin, "İngiltere'yle birlikte harika bir iş çıkardık." dedi.

İngiltere deki ABD üssü yakınlarında patlayıcı alarmı! İran bağlantısı inceleniyor: Trump tan açıklama 11
Başkan Trump, havalimanında gazetecilere İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde yer alan Fairford Üssü yakınlarındaki olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere deki ABD üssü yakınlarında patlayıcı alarmı! İran bağlantısı inceleniyor: Trump tan açıklama 12


Olayda 5 şüphelinin gözaltına alınmasını "harika" olarak nitelendiren Trump, "İngiltere'yle birlikte harika bir iş çıkardık. Onlar hakkında soruşturma başlatmıştık." diye konuştu.

Trump, "Kalemize büyük hasar vermeyi amaçlıyorlardı ama İngiltere'yle işbirliğimiz harika sonuç verdi." diye konuştu.

İngiltere deki ABD üssü yakınlarında patlayıcı alarmı! İran bağlantısı inceleniyor: Trump tan açıklama 13
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere ABD Amerika Birleşik Devletleri
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