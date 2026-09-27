Komşular arasındaki kavga kanlı bitti: 1 çocuk yaralandı

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Adanur Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki komşu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KOMŞULAR ARASINDAKİ KAVGA KANLI BİTTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu madde etkisinde olduğu iddia edilen M.Y. (20), E.Z.’yi (15) silahla vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Y., yaralı E.Z.’ye müdahale etmek isteyen sağlık ve polis ekiplerinin yaklaşmasına bir süre engel oldu.



1 ÇOCUK YARALANDI

Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu M.Y. gözaltına alındı. Yaralı E.Z. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır