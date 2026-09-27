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Adı fon soruşturmasına karışmıştı! AK Parti'den istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mallarına tedbir talebi

Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisselerine 163 milyon liralık yatırım yaptığı, karşılığında ise 2 milyar lirayı aşan parayı çektiği iddia edilmişti. İddiaların arından Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa ederken, Kaya ailesinin mal varlıklarına tedbir talebinde bulunulduğu belirtildi. Tedbirin çocuklarını da kapsadığı ifade edildi.

Adı fon soruşturmasına karışmıştı! AK Parti'den istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mallarına tedbir talebi
Melih Kadir Yılmaz

Sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin soruşturma ülke gündeminin önemli başlıklar arasında bulunmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Tera'nın patronu Emre Tezmen ile Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız dahil 51 kişi tutuklandı.

YENİ PARTİLİ EMRE'DEN, FATMA BETÜL SAYAN KAYA İÇİN 'ÖZATA DENİZCİLİK' İDDİASI

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Fatma Betül Sayan Kaya'nın 8 Nisan'da Özata Denizcilik hisselerinden 250 bin adet aldığını ve bu hisseleri eylül ayında sattığını öne sürdü. Emre, Kaya'nın hisse alımında 63 milyon 359 bin lira kullandığını, hisseleri 4 bin 482 lira seviyesinden sattığını ve yaklaşık 1 milyar 344 milyon lira para çektiğini iddia etti.

Adı fon soruşturmasına karışmıştı! AK Parti den istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mallarına tedbir talebi 1

EŞİ İLE İLGİLİ DE BENZER İDDİALAR VAR

Kaya'nın eşi İlyas Kaya hakkında da benzer iddialar gündeme getiren Emre, 150 bin adet hisse alımı gerçekleştirildiğini, bu işlem için 99 milyon 687 bin lira kullanıldığını ve satışların ardından 826 milyon lira çekildiğini öne sürdü.

Adı fon soruşturmasına karışmıştı! AK Parti den istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mallarına tedbir talebi 2

KAYA, AK PARTİ'DEKİ TÜM GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETTİ

Emre'nin bu iddialarının ardından dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya partideki tüm görevlerinden istifa etti.

Adı fon soruşturmasına karışmıştı! AK Parti den istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mallarına tedbir talebi 3

KAYA ÇİFTİNİN MAL VARLIKLARINA TEDBİR TALEBİNDE BULUNULDU

Öte yandan başsavıcılık Kaya çifti için harekete geçti. Gazeteci Rojda Altınbaş'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın malvarlıkları için; eş ve çocuklarını da kapsayan tedbir talebinde bulundu.

Adı fon soruşturmasına karışmıştı! AK Parti den istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mallarına tedbir talebi 4

Talepte, satış ve devir işlemleriyle para transferlerinin savcılık onayına tabi tutulması, menkul kıymetlerin dondurulması ve tapu, gemi ile uçak kayıtlarının tespit edilmesi istendi.

ŞAMİL TAYYAR: "NEŞTERİN DERİNE VURULACAĞI TEZİMİZİ TEYİT EDİYOR"

Konuya ilişkin eski AK Partili milletvekili Şamil Tayyar da bir paylaşım yaptı. Tayyar paylaşımında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın mal varlıklarının dondurulması talebi, hep söylediğimiz gibi “neşterin derine vurulacağı” tezimizi teyit ediyor. Hadi İnşallah." ifadelerine yer verdi.

Adı fon soruşturmasına karışmıştı! AK Parti den istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mallarına tedbir talebi 5

Kaya istifa açıklamasında, "Şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi; yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum. Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim" demişti.

OZATD İŞLEMLERİ SPK’NIN DA GÜNDEMİNDE

Özata Denizcilik hisseleri son dönemde Sermaye Piyasası Kurulu’nun incelemelerine de konu oldu. SPK, 25 Eylül 2026 tarihli bülteninde OZATD pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Kurul ayrıca aynı dosyada bazı kişiler ile Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Portföy Yönetimi AŞ hakkında OZATD pay piyasasıyla sınırlı olmak üzere iki yıl işlem yasağı uygulanmasına hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Betül Sayan Kaya istifa
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